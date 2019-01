‘Geef financieel advies andere insteek’

Het ontkennen van de digitaliseringsgolf heeft geen enkele zin. Dat is je kop in het zand steken. Aanpassen en financieel advies een andere insteek geven is verstandiger. Dat betoogt Fred de Jong in zijn column ‘Disruptors en financieel advies’ op de website van Dela.

In zijn column beschrijft De Jong de impact van ‘disruptors’ op verzekeraars en intermediairs. Als voorbeelden noemt hij de zelfrijdende auto en robotisering. Om dan meteen de vraag te stellen in hoeverre je nog een financieel adviseur nodig hebt voor autoverzekeringen als er alleen maar zelfrijdende auto’s zijn en er misschien alleen fabrieksaansprakelijkheid is. Hij schetst ook de impact van ‘big data’ op de verzekeringsmarkt. “Big data zorgt er in potentie voor dat verzekeraars (of misschien wel partijen als Facebook of Google) steeds beter de risico’s kunnen inschatten op basis van het werkelijke rijgedrag, je gezondheid of leefpatroon. Als verzekeraar direct de juiste polis per klant op kunnen maken, in hoeverre heb je dan nog een financieel adviseur nodig?”

Vertrouwen

“De digitalisering, innovatie en disruptie zijn niet tegen te houden. Het gedrag van je klant is wel te beïnvloeden. Meer dan ooit zal de financieel adviseur zijn warme band met zijn klant moeten aanhalen en versterken. Zorg dat klanten in u als persoon meer vertrouwen hebben dan in apparaten en grote instellingen. Hoe? Door waar te maken wat u belooft, door pro-actief uw klanten te helpen, door vakbekwaam te zijn, door adequaat te reageren op fouten, door te luisteren, door klanten een fijn gevoel te geven, door rust uit te stralen, door klanten op hun gemak te stellen, door niet vanuit angst (risico) maar vanuit doelen (wensen) te redeneren etc.