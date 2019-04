Bezoekers amweb verdeeld over machtspositie DNB

Uit de strijd die Delta Lloyd voerde met DNB is gebleken dat de toezichthouder te veel macht heeft, vindt een kleine meerderheid van de bezoekers van amweb. Toch is er ook nog een behoorlijke groep die vindt dat DNB gewoon zijn werk doet.

De afgelopen week kwam naar buiten dat Delta Lloyd grotendeels had verloren in de zaak die het had aangespannen tegen de toezichthouder. De verzekeraar bond in, ging niet in hoger beroep en stuurde per direct CFO Emiel Roozen naar huis. De zaak zorgde ook voor veel kritiek op toezichthouder DNB, dat veroordeelt en controleert tegelijkertijd. De rechtbank wees de toezichthouder ook op een aantal fouten in het besluit tot de heenzending van Roozen.

De vraag rijst of de toezichthouders misschien wel te veel macht hebben gekregen sinds de economische crisis. Op de vraag ‘is de macht van DNB te groot geworden’, liet 57% van de 246 stemmers weten het daarmee eens te zijn. De te grote macht ontneemt de verzekeraars ruimte om te ondernemen. Een meerderheid dus, maar wel een kleine. De overige 43% vindt namelijk dat de toezichthouder simpelweg zijn werk doet.

Computergestuurd

De nieuwe peiling gaat over computergestuurd advies. Rabobank liet weten er voorlopig nog niet aan te beginnen, omdat klanten aangeven toch nog graag persoonlijk contact te hebben in het hypotheekproces. De Rabobank gaf in eerste instantie aan in 2017 met computergestuurd advies te komen, die termijn wordt sowieso niet gehaald. Is het alleen maar uitstel of een signaal dat klanten altijd wel menselijk contact zullen willen hebben? Stem!

[poll16]