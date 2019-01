Bezoekers amweb: Vakbekwame adviseur adviseert proactief over oversluiten hypotheek

Klanten proactief adviseren over het al dan niet oversluiten van de hypotheek hoort erbij als je een klantgerichte, vakbekwame adviseur wil zijn. Meer dan de helft van de stemmers op de poll op amweb is die mening toegedaan.

In totaal koos 64% van de 239 stemmers voor dat antwoord. Voor 27% liggen de verhoudingen iets anders: zij vinden dat alleen klanten met een serviceabonnement aanspraak kunnen maken op deze extra service van de adviseur. Daarnaast zei 9% dat proactief adviseren volgens hen geen optie is. Ongevraagd berekenen of een oversluitende klant beter af is kost te veel tijd en dus geld, zonder te weten of deze extra inspanning wel iets gaat opleveren.

Balkenende-norm

De nieuwe peiling gaat over het salaris dat Femke de Vries gaat verdienen bij de AFM. De Vries maakt de overstap van DNB naar AFM, als opvolger van Theodor Kockelkoren, en laatstgenoemde toezichthouder maakt bekend dat zij bijna € 220.000 per jaar gaat winnen, een bedrag dat zeker € 40.000 boven de Balkenende-norm ligt. Die beloning zorgt nu al voor ophef: is het terecht dat er voor De Vries een uitzondering wordt gemaakt? Stem!

