Zomerserie (13): Bart Janknegt van Reaal

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De dertiende in de serie is Bart Janknegt, directeur marketing en distributie van Reaal.

1. Wat doe jij in de zomer? Wordt er dan nog wel gewerkt?

“Gewerkt wordt er zeker en bepaald niet op halve kracht. De dienstverlening aan klanten gaat gewoon door en we zetten er met Reaal op in om na de zomer mooie nieuwe productproposities aan onze klanten te bieden, waarvan de eerste er in september aankomt. Waar ik trouwens fysiek erg druk mee ben is het trainen voor de Finance Run op 4 september in het Amsterdamse Bos. Ik ben penningmeester van Stichting LEF, voor wie we dit jaar lopen. Tien kilometer direct na de vakantie, dat vereist nu wat discipline! Alle collega’s die dit lezen wil ik aanmoedigen hetzelfde te doen. Voor het goede doel en de eigen conditie.”

2. Wat zou je na de zomer niet meer willen doen?

“Veel van mijn tijd inzetten in het opzetten van een groot traject, zoals afgelopen jaar omnichannel bij Reaal. Iets waar ik wel heel trots op ben. Het is een service aan al die klanten die aangaven de wat meer eenvoudige producten zelf te willen en kunnen afsluiten. Het is de moeite waard geweest. Maar nu wil ik graag weer doen waar ik het meeste energie van krijg: eigentijdse en goede producten neerzetten voor onze klanten en ons contact met distributiepartners verder professionaliseren.”

3. Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan morgen meteen veranderen aan de verzekeringsbranche?

“De vergadercultuur. We zouden allemaal enorm opknappen van veel minder rondvraag en wvttk. Dan moet ik ook hand in eigen boezem steken; ook bij ons zie je dit terug. Vergaderingen die onnodig zijn, haal ik dan ook met plezier uit mijn agenda.”

4. Welk boek ga je lezen?

“Dat beslis ik uiteindelijk in de boekhandel op Schiphol. Maar ik gok dat ik start met de Beau Monde en de Voetbal International, zodat ik op mijn bestemming mijn tanden kan zetten in de laatste roman van James Ellroy: hoogstaande pulp van de beste misdaadauteur van de laatste twintig jaar.”

5. Van welke industrie zou de verzekeringsbranche wat kunnen leren?

“De tech-industrie. Die wereld beweegt zo snel, als je een idee hebt dan zijn er allerlei mogelijkheden om dat idee direct in een start-up te vertalen. Reaal is deze maand gaan samenwerken met zo’n start-up: iLost. Zij willen de Google van verloren spullen worden. Onze klanten kunnen via het online platform checken of hun verloren spullen gevonden zijn. Zelfs het opzetten van die samenwerking ging snel en eenvoudig; binnen een week was het akkoord rond. Ik wil dat we daar, ook binnen een groot verzekeringsbedrijf als Reaal, van leren. Mooi is dat technologische ontwikkelingen een van de pijlers is van Anbang, onze nieuwe moeder. Ik denk dat het goed is dat we daar meer van gaan meekrijgen.”

6. Welke innovatie gaat de branche (binnen jouw werkgebied) echt veranderen?

“Peer to peer lending. De branche zit al lang in een fundamenteel veranderingsproces, waarvan het einde nog niet in zicht is (if ever). Ik ben zelf overtuigd van de verandering die de deeleconomie met zich gaat brengen. Denk aan partijen als Peerby en Snappcar. Zij versnellen de trend van hebben naar delen, van bezit naar gebruik en die van het individu naar het collectief en vaak nog op lokaal niveau. Het gaat over objecten die onze sector nogal traditioneel beziet en verzekert, zoals auto’s en tuingereedschap. Ik heb wel eens een branchegenoot horen verzuchten dat al dat delen leidt tot minder te verzekeren objecten en daarmee minder verzekeringsomzet. Ik denk vooral dat het anders wordt. Verzekeraars zijn er aan gewend om rol te spelen bij het delen van risico’s. Met die achtergrond in de deeleconomie zie ik vooral veel kansen.”

7. Wie wil je op vakantie echt niet tegenkomen?

“Op vakantie ben ik zo relaxed dat ik opensta voor elke ontmoeting. Ook in zwembroek.”

