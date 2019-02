Genomineerden ‘Adviseur van het Jaar’

Voor de Adviseur van het Jaar-actie riep Avéro Achmea adviseurs op om cases aan te leveren waaruit hun waarde van advies blijkt. Dat leverde in totaal 10 interessante verhalen op, waarin adviseurs samen met een zakelijke klant beschreven hoe zij erin slagen om waardevol advies handen en voeten te geven.

‘Waaruit bestaat jouw vakmanschap?’

De Klantraad van Avéro Achmea (bestaande uit ondernemers die hun sporen ruimschoots hebben verdiend) nam alle cases minutieus door. Uit die analyse kwam onder meer naar voren hoe belangrijk klanten het vinden dat hun adviseur vergaande kennis heeft van de organisatie, aandacht heeft voor persoonlijke omstandigheden en onafhankelijk is.

No nonsens-mentaliteit

De 3 genomineerden waren volgens de Klantraad het beste in staat om aan te tonen waaruit hun vakmanschap bestaat en welke waarde ze hebben voor hun klant. Zo sprak de no nonsens-mentaliteit inPeter Hendriks’case zeer aan die vol overtuiging vasthoudt aan basiswaarden als transparantie, eerlijkheid en tijd maken voor de klant. Uit de case van André Breukelman blijkt hoe waardevol praktische hulp en het direct ondernemen van actie is. Bas Wokke viel met zijn case op door de persoonlijke aandacht die hij besteedt aan zijn klant, zelfs als die klant geen klant meer is maar een ‘relatie’.

De ontknoping

Voorafgaand aan het symposium De waarde van advies III gingen de genomineerden nog 1 keer de strijd met elkaar aan door voor de jury te pitchen. Tijdens het symposium volgde dan de ontknoping en werd Hendriks als Adviseur van het Jaar 2015 bekend gemaakt.