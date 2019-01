‘Fintech-startups bedreigen banken en verzekeraars’

De organisatie deed samen met Deloitte het onderzoek naar de toekomst van financiële dienstverlening en hoe ‘disruptive innovations’ die dienstverlening veranderen. “De conclusie is dat technologie de traditionele financiële bolwerken uitholt, net zoals dat eerder gebeurde in de reis- en entertainmentindustrie”, schrijven de onderzoekers.

Die technologie manifesteert zich in fintech-startups, waarin vorig jaar $ 12,2 mld werd geïnvesteerd, het drievoudige van de totale investering in 2013. Voor gevestigde bedrijven zou dat volgens de onderzoekers het signaal moeten zijn dat er belangrijke ontwrichtingen aan zitten te komen. “Financiële technologiebedrijven zetten online platformen in, hebben een kleine kapitaalbasis en maken strategisch gebruik van data om in hoog tempo klanten en inkomsten te vergaren,” zegt R. Jesse McWaters, de hoofdauteur van het rapport.

Yvo Gortemaker, directeur van de Amsterdamse softwareontwikkelaar GlobalOrange, voegt daaraan toe: “Wij werken voor diverse bedrijven die fintech-platformen ontwikkelen. Zij begrijpen als geen ander dat het slim gebruiken van data de sleutel is tot succes. Traditionele partijen doen dit vaak wel voor het automatiseren van processen, maar de fintech-sector legt veel meer de nadruk op de dienstverlening aan de gebruiker.”

Regelgeving

Startups slagen erin om buiten de regelgeving om te kunnen werken. “Bankiers zagen financiële regulering ooit als een barrière voor nieuwe spelers, maar zien inmiddels dat fintech-rivalen die geen banken zijn, uit zijn op hun meest winstgevende diensten, en daarbij gereguleerde markten uit de weg gaan”, zegt Huw van Steenis, hoofd van European Bank Research bij Morgan Stanley, die bijdroeg aan het rapport.