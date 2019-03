Financieel adviseur veroordeeld voor oplichting

Voormalig financieel adviseur Edwin R. (45) is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens oplichting. Naast de gevangenisstraf heeft R. een beroepsverbod gekregen en mag hij vijf jaar niet werken in de financiële sector. Dat meldt het Dagblad van het Noorden dinsdag.

Het Openbaar Ministerie vervolgde Edwin R. nadat 22 mensen aangifte hadden gedaan en duidelijk werd dat hij klanten, vrienden en kennissen voor ongeveer € 600.000 had opgelicht. De man bleek jarenlang te werken als zelfstandig adviseur voor zijn eigen assurantiekantoor zonder daarvoor een vergunning te hebben. “Van een bedrijf was nooit sprake. Het was een zandkasteel, een Fata Morgana”, aldus de officier. “Je kunt spreken van een financieel slagveld. Het is pure misleiding. Mensen zijn door hem aan de bedelstaf geraakt. Hij heeft er zelf goed van geleefd.”

De veroordeelde man moet van de rechtbank aan tenminste elf gedupeerden € 200.000 terugbetalen. Ondanks de veroordeling wordt R. waarschijnlijk niet direct opgepakt omdat hij nog in hoger beroep kan tegen de uitspraak. Volgens het Dagblad van het Noorden waren veel gedupeerden aanwezig bij de uitspraak, maar R. was er niet bij.