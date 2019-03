DNB wilde aftreden van vier Delta Lloyd-kopstukken

De relatie tussen Delta Lloyd en DNB is al jaren beroerd en kwam op een dieptepunt toen de toezichthouder eind 2014 dreigde met een hertoetsing van de vier kopstukken. Hoek heeft zijn vertrek dan al aangekondigd en ook Otto had begin april 2014 al bekendgemaakt weg te gaan bij Delta Lloyd. Knoeff krijgt een functie als manager bij een andere divisie en alleen Roozen blijft.

Risicovolle beleggingen

DNB zou zich storen aan de risicovolle beleggingen van Delta Lloyd. Ook zou Delta Lloyd in 2012 hebben gehandeld in rentederivaten naar aanleiding van een uitnodiging voor een vertrouwelijke vergadering bij DNB. De combinatie van handelingen zou de reden zijn dat de toezichthouder afgelopen 22 december de gigantische boete van €22,8 mln oplegde. Nog nooit eerder had de toezichthouder zo’n grote boete opgelegd. Volgens Delta Lloyd was de boete buiten proportie en handelde de verzekeraar niet in strijd met de wet. Het spande daarom een rechtszaak tegen DNB. Deze week volgt de uitspraak van de rechter en wordt duidelijk of Delta Lloyd de enorme boete moet betalen en Emiel Roozen moet vertrekken.

Hoek onder vergrootglas

Onder leiding van Hans van der Noordaa heeft Delta Lloyd inmiddels het aantal risicovolle beleggingen afgebouwd. Delta Lloyd heeft inmiddels flink wat aandelen verkocht om het kapitaal verder aan te sterken. De relatie tussen DNB en Hoek blijft, volgens het NRC, onherstelbaar slecht. Zo had de toezichthouder Hoek ook willen hertoetsen voor zijn tijd als commissaris bij zakenbank NIBC. Daarnaast zou DNB bezwaren hebben geuit toen hij in aanmerking kwam voor de functie als president-commissaris bij ABN Amro. Voor Hoek betekende dit het einde van een lange carrière in de financiële sector.