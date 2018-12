Bezoekers amweb vinden cultuuronderzoek AFM overbodig

Het onderzoek naar de cultuur onder financieel adviseurs waar de AFM momenteel mee bezig is, is een overbodige stap. Volgens een leeuwendeel van de bezoekers van amweb zou de toezichthouder de cultuur allang moeten kennen.

Dat laat 48% van de 273 stemmers op de peiling van amweb weten. Maar er is ook een riante groep (30%) die vindt dat het onderzoek dé kans is voor adviseurs dat zij juist heel goed bezig zijn. Het onderzoek zou deze boodschap bij de AFM binnen kunnen laten dringen. Tot slot vindt 22% simpelweg dat het onderzoek zonde is van het AFM-budget, zeker met de gedachte in het achterhoofd dat dit door de branche zelf bij elkaar gebracht wordt.

Gespreide fee

De nieuwe peiling haakt in op de suggestie die Adfiz-directeur Enno Wiertsema vanochtend deed. Hij pleitte ervoor dat adviseurs de kans krijgen om hun klant een gespreide betaling van de adviesfee te bieden. “Vast niet elke adviseur wil langer wachten op inkomsten, maar het zou mooi zijn als hij dit aan kan bieden”, zei Wiertsema. Is het een goed idee van de Adfiz-voorman of zou een gespreide betaling een stap naar achteren zijn? Stem!

[poll13]