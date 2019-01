Bezoekers amweb: 15 uur training per jaar is nietszeggend

De training die een financieel adviseur zou moeten volgen, vastleggen in een bepaald aantal uren is een nietszeggende norm. Zo reageert een merendeel van de bezoekers van amweb op het plan van het Europees Parlement.

Dat vindt dat verkopers van verzekeringen 15 uur per jaar aan trainingen moeten volgen om hun kennisniveau op peil te houden, maar dat is een nietszeggende norm vindt 67% van de 492 stemmers, want het gaat alleen over uren en niet over de inhoud van de training. Daarnaast zei 21% het prima te vinden, omdat deze eis in elk geval lager ligt dan wat de Wft vraagt. Een minderheid van 12% vindt 15 uur juist aan de magere kant en vindt dat van een goede adviseur meer gevraagd mag worden.

De nieuwe peiling gaat over het onderzoek dat de AFM op dit moment aan het houden is naar de cultuur onder de zelfstandig adviseur. Is het goed dat de toezichthouder wil weten wat er precies speelt in de branche? Of is het zonde van het budget? Stem!

