AFM onderzoekt cultuur onder zelfstandig adviseurs

De AFM is in 2015 een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in de cultuur onder zelfstandig adviseurs. Dat blijkt uit het rapport dat de toezichthouder naar buiten bracht over de naleving van het provisieverbod.

De toezichthouder wil graag meer inzicht hebben in de aspecten die een rol spelen bij de omslag naar een meer klantgerichte dienstverlening. De cultuur onder zelfstandig adviseurs is één van die aspecten. “De AFM is in 2015 een onderzoek gestart om meer inzicht te verkrijgen in welke potentiële kansen, belemmeringen en risicofactoren er zijn in de cultuur van zelfstandig adviseurs. Een onderdeel hiervan zal zijn dat nader wordt geanalyseerd welke aspecten een rol spelen bij de invulling van het adviestraject”, schrijft de toezichthouder.

Gedrag begrijpen

“We hebben dit cultuuronderzoek tot nu toe vooral gedaan bij banken en verzekeraars”, zegt Maartje Verhoog, manager domein klantbelang centraal bij de AFM, in gesprek met amweb. “We kijken hoe de markt ervoor staat en of er belemmeringen zijn vanuit de cultuur. Wat we bij de aanbieders al langer doen, gaan we nu ook doen bij de zelfstandig adviseurs.” Hoofd toezicht Michiel Denkers vult aan: “Als gedragstoezichthouder is het logisch dat je probeert te begrijpen wat maakt dat partijen zich op een bepaalde manier gedragen. Daarom willen we weten: wat drijft mensen nou? Wat maakt dat ze dingen op een bepaalde manier doen?” Verhoog refereert aan het voorbeeld dat naar voren kwam in het jaarverslag van de AFM. Daarin bleek dat veel adviseurs nog 75% van de klanten bij één en dezelfde verzekeraar onderbrengt en 20% bij een tweede verzekeraar. Niet per definitie een slechte zaak, maar wel een nader onderzoek waard, vindt de AFM. Verhoog: “In dat voorbeeld zou het interessant kunnen zijn om te achterhalen wat adviseurs drijft.”