AFM krijgt elke maand 1.000 meldingen van consumenten

De Autoriteit Financiële Markten heeft de eerste zes maanden bijna 1000 berichten van consumenten per maand binnengekregen. In totaal kreeg de toezichthouder 5.653 meldingen binnen tijdens het eerste halfjaar van 2015. Volgens de AFM kunnen de meldingen van consumenten leiden tot signalen voor risico-gestuurd toezicht.

Volgens de AFM waren relatief veel berichten hypotheekgerelateerd. Zo kwamen er veel meldingen binnen over de advieskosten en het provisieverbod. Ook stelden veel mensen vragen over hypotheken in verband met een echtscheiding. Tijdens het eerste half jaar namen ook veel consumenten contact op over hun beleggingsverzekering of woekerpolis.

De AFM zegt blij te zijn met de meldingen omdat die volgens de toezichthouder een waardevolle bijdrage leveren aan eerlijke financiële markten. Meldingen die online worden gedaan zijn volgens de toezichthouder vaak nuttiger omdat er begeleidende stukken kunnen worden geleverd. Bijna de helft van de online meldingen leidt tot een signaal voor toezicht, tegen één op de tien voor een telefonische melding.