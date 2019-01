AFM kan boetes op gaan leggen in woekerpolisaffaire

De AFM heeft vanaf nu officieel de bevoegdheid om boetes of sancties op te gaan leggen aan verzekeraars die hun klanten onvoldoende informeren over hun woekerpolissen. Het was al enige tijd duidelijk dat de toezichthouder die mogelijkheid zou krijgen.

Afgelopen vrijdag werd de wetgeving gepubliceerd in het Staatsblad en dus kan de AFM vanaf nu in gaan grijpen bij achterblijvende verzekeraars. Minister Dijsselbloem kondigde de maatregel in het voorjaar aan en zei toen ook al haast te maken met de boetebevoegdheid en die deze zomer al door te willen voeren. De minister heeft in dat opzicht woord gehouden, door de wetgeving er nog voor het reces doorheen te krijgen.

Concreet komt de wetswijziging erop neer dat de AFM sinds afgelopen zaterdag de mogelijkheid om met boetes en sancties op te treden tegen een verzekeraar die zijn klanten niet goed informeert over de beleggingsverzekering. “Verzekeraars moeten deze klanten volledig informeren over hun verzekering en de verbeteringsmogelijkheden (bijvoorbeeld goedkopere beleggingsmogelijkheden of een keuze voor een andersoortig product)”, schrijft de overheid. “Verzekeraars moeten hun klanten helpen een weloverwogen keuze te maken voor de toekomst van die beleggingsverzekering (voortzetting, wijziging of stopzetting). Ook worden verzekeraars verplicht transparant te zijn over hun resultaten met betrekking tot de nazorg.”