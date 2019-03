Advieskeuze.nl en VEH slaan de handen ineen

Vanaf dit jaar kunnen klanten via de website van VEH een makelaar, adviseur of notaris zoeken met behulp van de zoek- en beoordelingsmodules van Advieskeuze. VEH-leden worden opgeroepen om de ervaringen met hun adviseur te delen door het geven van een review. “Het is een langgekoesterde wens van VEH om de klantwaardering van adviseurs, maar ook notarissen en makelaars inzichtelijk te maken”, zegt VEH-woordvoerder Hans André de la Porte in gesprek met amweb. “De module van Advieskeuze is hier een goede methode voor.”

VEH ziet nog een voordeel in de samenwerking, vertelt De la Porte. “Wij kunnen hiermee een peilstok in de markt steken. We krijgen zo binnen wat de veel gehoorde pijnpunten zijn en welke dingen juist goed gaan.” Vooral op het gebied van makelaars vindt de consumentenorganisatie dat interessant. “Als klant moet je naar een makelaar toe als je een huis wil kopen. Maar welke je kiest, moet je zelf bepalen. Er zijn de laatste tijd veel ontwikkelingen geweest in de makelaars branche. Bijvoorbeeld dat klanten veel zelf moeten doen en als dat niet lukt de diensten toch duurder uitpakken. Die ervaringen kan de consument nu ook lezen als anderen hun oordeel gaan geven.”

Aandeelhouder

VEH zal niet, net zoals collega-consumentenorganisatie Consumentenbond aandeelhouder worden van Advieskeuze. “Het is een samenwerking op operationeel niveau”, verduidelijkt De la Porte. Christian Bouter, mede-oprichter van Advieskeuze is blij met die samenwerking. “VEH is voor ons een belangrijke strategische partner. Net als de Consumentenbond versterken zij ons onafhankelijke platform, waardoor we nog meer consumenten gaan bereiken. Dat is geweldig.”