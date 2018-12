Wim Span wordt nieuwe directeur van VNAB

Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) heeft met ingang van 1 september 2015 Wim Span (55) benoemd tot directeur van de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Hij volgt Michel Schaft op, die in februari bekend maakte zijn functie neer te leggen om terug te keren tot het ondernemerschap.

Span was voorheen lid van de directie van Aon Nederland. Sinds 2014 is hij als partner betrokken bij Tevreden B.V. en verantwoordelijk voor de opzet van het onderzoek platform “Advies.tevreden.nl” voor verzekering-, hypotheek- en pensioenadviseurs op het gebied van klantervaringen. Zijn activiteiten voor Tevreden B.V. zal hij in beperkte mate voortzetten.

Het bestuur van de VNAB zegt verheugd te zijn met de komst van Wim Span, die per 15 juni aanstaande tot de organisatie zal toetreden. “Gegeven zijn ervaring zal hij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de Vereniging en e-ABS, zowel als aan een succesvolle exploitatie van het nieuwe kennis- en ontmoetingscentrum aan de Boompjes dat begin 2016 in gebruik zal worden genomen”, aldus de VNAB.