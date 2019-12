Vijf vragen aan Aukje de Vries: ‘Er moet een aparte regeling komen voor schrijnende gevallen’

Voor VVD-Kamerlid Aukje de Vries is het duidelijk. Er moet een aparte regeling komen voor schrijnende gevallen die door ziekte de Wft-examens niet kunnen maken. Komende donderdag moet De Vries tijdens het half uur durende plenair debat haar motie presenteren. “Het is echt een punt van zorg en ik heb ook al verschillende reacties ontvangen van mensen die ernstig ziek zijn en zich zorgen maken over hun toekomst als adviseur”, zegt De Vries.

Wat wil je donderdag bereiken?

“De minister heeft in een eerdere brief aan de Tweede Kamer laten weten de overgangsperiode voor de PEplus-examens te verlengen met drie maanden tot 1 april 2016. Wij willen dat verlengd zien met een jaar tot 1 januari 2017. Een andere belangrijk punt is dat er een aparte regeling moet komen voor schrijnende gevallen. Iemand met bijvoorbeeld kanker kan op de korte termijn gewoon geen examen afleggen. Er zijn gewoon een heleboel mensen die zich ernstig zorgen maken over de toekomst van hun baan.”

Het debat duurt maar een half uur. Gaat dat wel lukken?

“Ik heb zelfs maar twee minuten spreektijd, maar dat is gewoon de procedure. Elk Kamerlid krijgt twee minuten en ook Dijsselbloem zal aan het woord komen. Er is al veelvuldig over het onderwerp gesproken. In de laatste fase wordt er nog een plenair debat van een half uur gevoerd. Het is dus niet uitzonderlijk en ik maak me er ook geen zorgen over.”

Edwin Herdink, voorzitter van het CFD, vreest dat als er geen aparte motie komt voor schrijnende gevallen, de motie minder kans van slagen heeft. Komt er een aparte motie?

“Ja er komen inderdaad twee aparte moties. Eén om de overgangsregeling te verlengen met een jaar en een motie voor een aparte regeling voor schrijnende gevallen.”

Waarom is er nog geen aparte regeling voor schrijnende gevallen terwijl andere examens dit wel hebben?

“Ja dat snap ik eigenlijk ook niet. Er moet nu gewoon een regeling komen.”

Denk je dat je moties kans van slagen hebben?

“We gaan met andere partijen bespreken wat zij van plan zijn om de komende donderdag aan te kaarten. Daarnaast zal ik zoveel mogelijk steun zoeken voor mijn moties. Ik heb er alle vertrouwen in.”