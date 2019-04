Tweede Kamer stemt dinsdag over uitstel en uitzonderingen Wft-examens

De Tweede Kamer gaat komende dinsdag stemmen over de moties van onder meer Aukje de Vries (VVD) over de Wft-examens. De Vries pleit voor coulance voor langdurig en ernstig zieke adviseurs en een jaar in plaats van drie maanden uitstel van de omwisseltermijn.

Het debat over de Wft-examens, dat vorige week donderdag op het laatste moment werd afgelast, vond woensdagochtend alsnog plaats. VVD’er De Vries kreeg ruimte om haar moties te presenteren. Zij pleitte er met steun van Pieter Omtzigt (CDA) en Wouter Koolmees (D66) voor dat er een ontheffingsmogelijkheid zou komen voor ernstig en langdurig zieke adviseurs, om te voorkomen dat zij hun baan door de ziekte verliezen.

Daarnaast diende De Vries samen met Omtzigt nog een motie in met daarin het verzoek om de overgangstermijn tot 1 januari 2017 uit te stellen, in plaats van de drie maanden extra die Dijsselbloem onlangs aan de branche gaf. Woensdag werd duidelijk dat over beide moties komende dinsdag gestemd gaat worden in de Tweede Kamer.

Dijsselbloem liet in het debat, waarbij wederom tientallen adviseurs aanwezig waren alsmede enkele leden van het CDFD, dat hij de uitzondering voor schrijnende gevallen liever niet via de wet regelt, maar met de AFM. De toezichthouder liet eerder al weten daarvoor open te staan.