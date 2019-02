Peiling: Is uitstel examens goede zaak of overbodig?

In de nieuwe peiling op amweb kunt u reageren op de moties die gisteren in de Tweede Kamer werden aangenomen . De focus ligt op het uitstel van een jaar (tot 1 januari 2017) dat de Kamer graag wil voor de overgangsperiode van de Wft-examens. Is dat een goed idee?

Brancheorganisaties hebben flink gelobbyd om een jaar uitstel doorgevoerd te krijgen en de eerste stap is nu gezet. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag voor de motie die VVD’er Aukje de Vries indiende. Dat betekent niet dat het uitstel er al is: minister Dijsselbloem liet via zijn woordvoering aan amweb weten dat hij zijn gedachten zal laten gaan over het uitstel. In het verleden toonde hij zich bepaald geen voorstander. In de peiling van deze week de vraag of uitstel een goede zaak is of een klap in het gezicht voor adviseurs die hun diploma’s al keurig binnen hebben? Stem!

De vorige poll ging over de mogelijkheid om de AFM aansprakelijk te stellen bij een onterechte boete. In de praktijk blijkt dat moeilijk te zijn. Dat is niet oké, vindt een ruime meerderheid van de bezoekers. Benadeelden als Cas Assurantiën hebben nu geen enkele manier om zich tegen fouten van de AFM te verweren. Een minderheid van 20% vindt dat het moeilijk aansprakelijk stellen van de toezichthouder ervoor zorgt dat hij in elk geval voortvarend te werk kan gaan.