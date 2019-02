NN bundelt krachten met Meld Misdaad Anoniem

Nationale-Nederlanden (NN) en Meld Misdaad Anoniem gaan samenwerken om verzekeringsfraude te bestrijden. De informatie die de verzekeraar in de korte pilotperiode eerder dit jaar van Meld Misdaad Anoniem ontving, bleek waardevol.

Uit de informatie werden zo’n 40 zogenoemde ‘fraudeleads’ of aanwijzingen gehaald. Deze aanwijzingen konden worden meegenomen door NN in bestaande en nieuwe onderzoeken. “Wij vinden het belangrijk om gezamenlijk verzekeringsfraude terug te dringen of zelfs helpen te voorkomen. Deze samenwerking zal daar zeker toe bijdragen. Hopelijk volgen er snel meer verzekeraars” aldus Geeke Feiter-van Heuvelen, directeur Schade Particulieren van NN.

Voorheen verliep de samenwerking via het Verbond, maar sinds dit jaar kunnen verzekeraars rechtstreeks met Meld Misdaad Anoniem een samenwerking aangaan.

NN is de eerste verzekeraar die dat doet. Het meldpunt biedt een anoniem vangnet voor informatie over criminaliteit en fraude die anders onbekend blijft en stuurt de anonieme meldingen door naar haar partners, zoals de politie, energiemaatschappijen, opsporingsdiensten en nu ook naar NN.