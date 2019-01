Mosman, Hage en Laarberg in Verbondsbestuur

De algemene ledenvergadering van het Verbond stemde vandaag in met een aantal wijzigingen in de bestuurssamenstelling van de branchevereniging. Door het vertrek van Freek Wansink (voormalig CEO Generali) was er een plaatsje vrij. Ook stond er al langere tijd een vacature open én was er ruimte voor een extra bestuurder vanwege het samengaan met de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV). Het bestuur opereert nog tot einde van dit jaar onder leiding van Marco Keim, daarna is het tijd voor een nieuwe voorzitter.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Marco Keim (Aegon), voorzitter

David Knibbe (NN), vicevoorzitter

Pieter Loyson (Onderlinge ‘s-Gravenhage), vicevoorzitter

Michel Lamie (de Goudse Verzekeringen), penningmeester

Jos Baeten (ASR)

Willem van Duin (Achmea)

Cors Hage (Univé)

Sjoerd Laarberg (Allianz)

Annette Mosman (Generali)

Hans van der Noordaa (Delta Lloyd)

Gerard van Olphen (SNS Reaal)