Jury bekend van de Communication Awards van GfK en am:

Op 1 oktober aanstaande reiken GfK en de vakbladen Banking Review en am: de Banking en Insurance Communication Awards uit. Winnaars worden die financiële dienstverleners die niet alleen fraai en effectief campagne voeren, maar die ook in hun directe communicatie met de klant transparant en eenduidig communiceren. De jury voor de prijs is nu bekend.

De prijzen voor de best communicerende verzekeraar en bank worden uitgereikt tijdens het jaarlijkse Finance Congres van marktonderzoeker GfK, dat dit jaar wordt gehouden in Fort Voordorp te Groenekan. “Het ochtendprogramma staat in het teken van innovatie, ’s middags wordt echter al snel overgeschakeld op de communicatieprijzen”, aldus Eric Landwaart, industry director Financial Services bij GfK. “Het belang van innovatie staat buiten kijf, maar minstens zo belangrijk is de wijze waarop banken en verzekeraars communiceren met hun klanten. Dat houdt hun klanten op dit moment erg bezig.”

In het selectieproces voor de awards, waarbij uiteindelijk drie banken en drie verzekeraars als genomineerden komen boven drijven, worden allereerst de campagnes die de deelnemende banken en verzekeraars insturen beoordeeld.

Dat gebeurt door een jury van deskundigen. Daarna worden de drie best communicerende banken en verzekeraars voorgelegd aan het Nederlandse volk en daar komen twee winnaars uit. Een bank en een verzekeraar.

Jury

In de jury zitten: Ronald Pont (directeur Marketing FRWD Business & Communication), Fred van Raaij (hoogleraar Economische Psychologie Universiteit van Tilburg), Guda van Noort (directeur SWOCC), Wessel Visser (directeur Bureau Taal), Tony de Bree (o.m. jurylid Dutch Fintech en schrijver ‘Dagboek van een bankier’), Henriette Prast (o.m. ex-raad van toezicht AFM, hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning Universiteit van Tilburg), Eric Landwaart (Industry director Finance GfK), Theo van Vugt (Hoofdredacteur am:) en Robert Paling (Hoofdredacteur BR).

Inzenden voor de award kan hier. Meer informatie over de uitreiking op 1 oktober staat hier.