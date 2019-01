Docenten MBO/HBO worstelen met vaardigheidsvragen Wft-examens

Tijdens een bijeenkomst van de VDAB (Vereniging Docenten Assurantie & Bankleer), donderdag in Woerden, bleek dat veel docenten niet te spreken zijn over de wijze van examinering die onder hun studenten, zoals bekend, al langer leidt tot belabberde slagingspercentages. “Het is gewoon een trucje dat we onze studenten moeten aanleren”, zei de een. “Als doorgewinterde adviseurs de examens al niet halen, hoe kunnen wij dan van studenten verwachten dat ze het wel kunnen”, zei een ander. Maar ook: “Als wij als docent zelf al moeite met de materie hebben, hoe kunnen we het dan overbrengen?”

Behendig

Steven Gill van opleidingsinstituut IFK legde uit dat het er om gaat om behendig te worden in de stijl van toetsing die de overheid wil. “Je moet begrijpen wat zij willen horen. Dat is zoals het is, dat moet je accepteren.” Hij ging ook in op de soms wonderlijke vaardigheidsvragen in de examens. “Als Dijsselbloem wil dat je een klant eerst koffie geeft en daarna pas informeert naar andere zaken, dan geef je dus eerst koffie. Maar, de meeste van die vragen zijn er wel uit hoor, de ergste rommel is wel vervangen.”

Een van de docenten zei: “Als je slim bent en moeite doet, dan zou je het moeten halen. Nu wordt het een kwestie van trucjes aanleren.” Iemand reageerde: “Dat is toch bij een rijexamen niet anders? Dan leer je ook trucjes die je vergeet als je zelfstandig de weg op gaat.” Een andere docent zei: “Ik leer kandidaten ook echt dingen af. Dan zeg ik: dit is hoe het werkt, en als ze dat bij ING anders doen, dan moet je dat voor het examen echt even vergeten. Laat los wat je daar geleerd hebt.” De vraag kwam ook op of het wel logisch is om studenten zonder praktijkervaring aan de examens bloot te stellen. “Het is nu eenmaal onderdeel van hun examens dat ze ook Wft-modules halen”, was een reactie. Een andere docent zei: “Ze beschikken wel degelijk over vaardigheden dankzij stages en simulaties, maar kennelijk zijn het de verkeerde.”

Goed nieuws

Steven van Eijck, oud-staatssecretaris, mede-eigenaar van opleider IFK en voorzitter van Het Nederlands Banken Instituut had goed nieuws voor de docenten. “De financieel adviseur heeft zeker toekomst, mits hij de overstap naar financiële huisarts maakt. Dat is een andere manier van denken. De klant heeft behoefte aan iemand op wie hij kan vertrouwen. Dat betekent niet dat de adviseur alles hoeft te weten, maar hij moet wel weten wat hij níet weet zodat hij de klant naar een specialist kan verwijzen. Maar de regie moet bij één persoon liggen.” Van Eijck noemde het huidige landschap aan financiële dienstverlening een ‘puinhoop van papa en mama kantoren en grote banken’. “Geen klant die begrijpt wat hij bij wie moet halen.”

Ook vroeg hij zich af waarom er geen akkoord is op het terrein van financiële dienstverlening, in de lijn van een Zorgakkoord of een Woonakkoord. “Ik wil de jonge garde binnen banken en verzekeraars oproepen om op te staan en daar werk van te maken.”