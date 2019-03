Brancheorganisaties: ‘Het is nu wachten op de minister’

De vertegenwoordigers van de adviseurs zijn blij met de aangenomen moties, het Verbond niet. De brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD zijn blij dat de Tweede Kamer gehoor heeft gegeven aan de klachten uit de sector. “De invoering van de centrale Wft-examinering is vanaf het begin niet vlekkeloos verlopen en er zijn nog steeds knelpunten. Om die knelpunten op te lossen blijven de brancheorganisaties in gesprek met ministerie van Financiën en CDFD”, laten de brancheorganisaties in een reactie weten. Adfiz geeft in een reactie aan niet te willen speculeren of de moties door de minister zullen worden overgenomen. “Wij gaan er vanuit dat hij de moties gewoon uitvoert”, zegt Joerie van Looij, woordvoerder van Adfiz. Ook Herdink is positief gestemd: “De Kamerleden zijn erg positief, maar mocht de minister de moties naast zich neerleggen is het de vraag of de Kamerleden over dit onderwerp een motie van wantrouwen zullen indienen.” Dijsselbloem heeft laten weten na te denken over wat hij met de motie moet.

Het Verbond is minder te spreken over een mogelijk uitstel tot 1 januari 2017. “Wij vinden het spijtig dat de motie is aangenomen en dat het nu nog langer gaat duren voordat de kwaliteit van advies op toetsbaar niveau komt. Dit is vooral heel spijtig voor de klant”, zegt Paul Koopman, woordvoerder van het Verbond. Het Verbond realiseert zich echter dat dit de politieke realiteit is en zal zich ook neerleggen bij de keuze van de minister. “Het is spijtig en jammer en het is nu wachten wat de minister gaat doen. De bal ligt nu bij Dijsselbloem”, aldus Koopman.