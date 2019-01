Bezoekers amweb: Niet meer hypotheekregels

De bezoekers van amweb hebben duidelijk stelling genomen tegen verder beperkende regels op de hypotheekmarkt. Een ruime meerderheid is tegen het plan om de loan to value (LTV) na 2018 verder te verlagen tot onder de 100%.

Ruim 84% van de bezoekers ziet niks in die verdere beperking van de mogelijkheden van huizenkopers, die het Financieel Stabiliteitscomité voorstelde. Zij geven aan: “De huizenmarkt is nu toe aan rust, nieuwe regelgeving werkt alleen maar verstorend.” Toch was er nog wel een kleine groep die met een paar aanpassingen wel wat zag in de LTV-verlaging. Van de 555 stemmers gaf 11% aan dat een lagere LTV zou kunnen, als er meer uitzonderingen mogelijk waren en 5% vindt dat de LTV wel omlaag kan, maar dat 90% iets te ver gaat.

De nieuwe peiling gaat over de rechtszaken die de AFM de afgelopen weken verloor. Tot twee keer toe werd de toezichthouder teruggefloten door de rechter, in een zaak met Cas Assurantiën en een zaak met de Belastingdienst. Advocaat Andries Doets, die beide zaken tegen de AFM voerde, gaf aan dat er weinig om de toezichthouder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Zou daar meer ruimte voor moeten komen? Stem!

