Anbang koopt Portugese probleembank

Het Chinese conglomeraat Fosun zou ook nog in de running zijn om de bank op te kopen. BES werd in 2014 als gevolg van de financiële crisis genationaliseerd. Vervolgens tilde het ruim € 7 mld aan slechte kredieten uit de bank en zette het resterende deel onder de naam Novo Banco weer in de verkoop. Mocht de verkoop doorgaan dan zou BES na Vivat, de Belgische verzekeraar Fidea en Delta Lloyd Bank in België de vierde financiële instelling zijn die door Anbang is opgekocht.

DNB heeft de overname van Vivat nog niet goedgekeurd maar er zijn ook nog geen problemen gesignaleerd die de overname in de weg zouden kunnen zitten. Naar verwachting zal DNB begin juli bekend maken of de overname wordt goedgekeurd. De Belgische toezichthouder maakte vorige week al bekend de overname van Fidea te hebben goedgekeurd.