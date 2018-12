Win gratis kaarten voor am:innosurance

Am organiseert op donderdag 21 mei het event am:innosurance. Het thema is dit jaar: Be Mobile De redactie mag voor de editie van dit jaar tien toegangskaarten weggeven (ter waarde van € 149 voor abonnees van am)

Bij am:innosurance, op 21 mei in Inn Style in Maarssen, gaat het dit jaar om de kunde en kennis om mee te bewegen met alle technologische uitdagingen van de verzekeringssector. En over de combinatie tussen technologie en menselijke maat. Het congres trapt af met de drie belangrijkste ontwikkelingen: mobile, big data en internet of things. Marketing directeur Michel Schaeffer van bol.com laat vervolgens zien hoe zijn bedrijf met die uitdagingen omgaat. Hoe blijf je innoveren als je succesvol bent? de verzekeringssector. En over de combinatie tussen technologie en menselijke maat.

Onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis komen daarnaast onder meer sprekers als Steven van Belleghem (foto) en Tessa van Asselt aan het woord. Het volledige programma staat hier. De redactie van am mag tien gratis kaarten weggeven voor het event. Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie (redactie@amweb.nl) en de tien snelste mailers mogen op 21 mei gratis naar het event.