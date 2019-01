Wft-examen toegankelijker voor mensen met een beperking

Mensen die slechtziend of blind zijn kunnen tegenwoordig makkelijker het Wft-examen afleggen. Het CDFD en Nibe-SVV kwamen in januari in opspraak toen bleek dat de Wft-examens praktisch onmogelijk te maken waren door mensen met een lichamelijke beperking.

Ariëtta Hendrikx, schadecorrespondent bij Luyten Adviesgroep, werd een paar maanden geleden van het kastje naar de muur gestuurd omdat zij vanwege haar tunnelvisie slechts 5% kan zien. Inmiddels is Hendrikx met vlag en wimpel geslaagd voor haar Wft Basis. Ze haalde een 7 en maakte het examen in de normaal toegestane tijd. Ze kon het examen mondeling afleggen bij Nibe-SVV en kreeg er naar eigen zeggen alle tijd voor. “Ik heb een bloemetje van de directeur van Nibe-SVV gekregen en ben heel persoonlijk geholpen met mijn examen. Het is allemaal een stuk beter want ik weet nu wie ik moet benaderen”, vertelt Hendrikx.

Oplossing op maat

Het Nibe-SVV en CDFD geven aan er alles aan te doen om te zorgen dat iedereen die wil het examen kan maken. Het opleidingsinstituut krijgt zelfs aanvragen van andere opleidingen om kandidaten met een lichamelijke beperking bij het Nibe-SVV het examen te laten maken. Toch blijft het lastig, zeggen zowel Chiel de Jonge van het Nibe-SVV als een woordvoerder van het CDFD, omdat er bij elk individu gekeken moet worden naar een passende oplossing. “We proberen voor alle kandidaten een examen aan te bieden. Ook moeten we rekening houden met de beveiligde systemen. Kandidaten hebben bij hun werkgever vaak veel meer mogelijkheden om mee te werken. Momenteel zijn we onder andere aan het kijken of de tinten van het computerscherm aangepast kunnen worden”, zegt De Jonge.

Niet meer van het kastje naar de muur

Het CDFD spreekt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wekelijks over mogelijke oplossingen. “We kregen vorige week het verzoek van iemand die een examen in braille zou willen maken. We hebben vervolgens gekeken naar het specifieke examen en dat wordt nu vertaald naar het braille”, zegt een woordvoerder van het CDFD. “We willen niet meer dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Er moet snel worden kortgesloten wat we kunnen doen voor iemand.”

Hendrikx is er gerust op dat het in de toekomst een stuk soepeler zal gaan. Zij is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor het Wft-examen Schade Particulier dat zij na de zomer wil gaan maken.