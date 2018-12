Weinig vrouwen in verzekeringstop, AFM en DNB geven goede voorbeeld

De toezichthouders blijken het goede voorbeeld te geven en halen hun doelstellingen wel. De AFM, die in 2010 instapte bij het project, schroefde het aandeel van vrouwen in de top op van 24,6% naar 39,7% eind vorig jaar. Daarmee overtrof de toezichthouder zijn eigen doelstelling van 38%. Ook DNB haalde de eigen doelstelling net. Van 24,2% in zijn startjaar (2008) groeide het aandeel topvrouwen naar 32,2%, net boven de doelstelling van 32%.

Voor verzekeraars zelf waren de eigen doelstellingen doorgaans nog te hoog gegrepen. Bij Achmea is nu 21,8% van de top vrouw, terwijl de doelstelling 30% was. Ook Aegon haalde de eigen lat van 20% niet, het percentage topvrouwen zakte het afgelopen jaar zelfs van 17,8% naar 16,3%. ASR, startte in 2008 met 12,9% en had een doelstelling van 25%, maar doet niet meer mee aan de monitoring. Delta Lloyd groeide van 15,9% naar 22,2% topvrouwen, maar haalde het doel van 27% niet. Zorgverzekeraars deden het beter. CZ (doelstelling 35%) heeft 35,8% topvrouwen. Menzis zit op 35,6%, dat ligt wel onder de doelstelling van 38%.

De rapportage wordt gedaan onder 251 werkgevers uit allerlei branches. Het aantal topvrouwen is over het geheel gezien iets toegenomen van 19,8% naar 20,9%. Het streefcijfer van 30%, opgenomen in de wet, is daarmee nog lang niet gehaald. Voorzitter van de monitoringcommissie Gerdi Verbeet vindt dat het klimaat verbetert, maar in een te laag tempo.