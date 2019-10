Michiel Denkers verlaat AFM voor andere toezichthouder

Michiel Denkers (hoofd toezicht bij de AFM) wordt per 15 juli Directeur Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat meldt het ACM-bestuur. Denkers werkte sinds 2002 bij de Autoriteit Financiële Markten in verschillende functies waarbij hij veelvuldig in het nieuws kwam met rapporten over de adviespraktijk.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM zegt: “Ik ben blij met de komst van Michiel Denkers, met zijn kennis en ervaring in het financiële toezicht. Toezichthouders kunnen veel van elkaar leren.” Ook Denkers is blij met zijn nieuwe functie: “Na twaalf jaar voel ik me nog steeds verbonden met de missie van de AFM, namelijk zorgen voor een eerlijke en transparante financiële markt. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier samengewerkt met een hoop kritische, maar ook oprechte en vooruitstrevende mensen uit diverse hoeken van de markt. Dat maakt het lastig om afscheid te nemen. Tegelijkertijd zie ik deze stap als een fantastische kans om vanuit een andere rol bij te dragen aan betere markten.”

Michiel Denkers (1971) is nu nog hoofd Toezicht en Risico-analyse bij de AFM. Hij was sinds 2002 werkzaam bij de AFM in verschillende functies. Daarvoor werkte hij enige tijd in de private sector. Hij studeerde financiële economie in Engeland en haalde een MBA aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Mededinging

De directie Mededinging van ACM houdt zich bezig met het beoordelen van fusies en overnames en het opsporen van overtredingen van de mededingingswet zoals kartels en misbruik van machtsposities. De directie Mededinging van ACM heeft ongeveer 130 medewerkers.

De AFM hoopt zo snel mogelijk een opvolger voor Michiel Denkers te vinden. Denkers vertrek komt nog voor dat van AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren die op 15 oktober afzwaait. Ook Kockelkoren werkte dertien jaar voor de AFM.