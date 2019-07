Merkies (SP) pleit in motie voor gestructureerd overleg woekerpolis

Arnold Merkies, Tweede-Kamerlid voor de SP, heeft in een motie aangegeven een gestructureerd overleg te willen tussen verzekeraars, toezichthouders en vertegenwoordigers van consumenten over de woekerpolissen. Er wordt dinsdag in de Tweede Kamer over de motie gestemd, maar minister Dijsselbloem heeft op voorhand al aangegeven niets te zien in de motie. Volgens Merkies zou Dijsselbloem hebben gezegd dat hij geen verwachtingen wil scheppen bij de consument.

Het door Merkies verlangde overlegorgaan moet onder regie komen te staan van het ministerie van Financiën. Het is de bedoeling dat de verschillende partijen samen tot een overkoepelende oplossing komen. “Denk aan een Duisenberg-regeling. Ondanks de complexiteit van de woekerpolissen zou je kunnen denken aan een specifieke regeling per categorie. Bijvoorbeeld een regeling op het gebied van levensverzekeringen of hypotheken”, zegt Merkies. De SP’er benadrukt dat een overkoepelende oplossing ook in het belang is van verzekeraars die al jaren bezig zijn het dossier af te ronden.

Rechter is te grote stap

Merkies vreest dat als er niet gezocht wordt naar een passende regeling, mensen zelf bij de rechter of het Kifid hun gelijk moeten halen. “De rechter is vaak een te grote stap voor mensen. Bovendien belast je daar de rechtbanken enorm mee. Het Kifid is voor velen een niet voor de hand liggende stap en wijst vaak veel zaken af”, aldus Merkies.

Geldbelangen

Rob Goedhart, voorzitter van Stichting Geldbelangen, is verbijsterd over de houding van Dijsselbloem. De motie van Merkies is mede op initiatief van Goedhart ingediend. “Dit is werkelijk niet voor te stellen. Dijsselbloem loopt internationaal constant te overleggen; bijvoorbeeld met Griekenland. In eigen land wil hij geen rol spelen bij zo’n belangrijke zaak, die al lang geen zaak meer is tussen private partijen alleen. Het is van internationaal belang. De voorgangers van de minister hebben in de Dexia- en DSB-affaire wel hun verantwoordelijkheid genomen”, zegt Goedhart.

Stichting Geldbelangen hoopt nu dat de Kamerleden inzien dat de overheid wel een rol moet spelen en dat ze daarom volgende week dinsdag de motie aan een meerderheid helpen. “Zo niet, dan zet de politiek de consumenten volledig op een zijspoor en worden zij de dupe van de grootste schade die ooit door verzekeraars aan consumenten is toegebracht”, aldus Goedhart.

Volgens Rob Goedhart ligt de bal met name bij Henk Nijboer van de PvdA (die vorige week op amweb veel reacties opriep met zijn boodschap dat er teveel slechte financieel adviseurs rondlopen). “Gaat hij zijn minister steunen of heeft hij oog voor de belangen van heel veel van zijn kiezers?” Nijboer was niet voor commentaar bereikbaar.