Inschrijving Communication Awards geopend

De inschrijving voor twee nieuwe Communication Awards , een initiatief van marktonderzoekbureau GfK in nauwe samenwerking met AssurantieMagazine en Banking Review, is geopend.

De ‘Insurance Communication Award’ gaat naar de best communicerende verzekeraar van Nederland en de ‘Banking Communication Award’ gaat naar de best communicerende bank van Nederland. De awards worden in oktober uitgereikt tijdens het GfK Finance Congres.

Effectiviteit

Achtergrond van de twee nieuwe prijzen is dat communicatie een actueel en uitdagend onderwerp binnen de financiële sector is. Daarom gaan GfK, AssurantieMagazine en Banking Review op zoek naar de best communicerende bank en verzekeraar van Nederland. Enerzijds wordt de effectiviteit van campagnes onderzocht en anderzijds wordt de begrijpelijkheid van de ingezette communicatiemiddelen beoordeeld.

Inschrijven

Vanaf vandaag kunnen banken en verzekeraars hun case indienen via dit inschrijfformulier. Er gelden twee voorwaarden: een campagne moet tussen 1 januari 2014 en 1 mei 2015 hebben gelopen en moet gericht zijn op de consument. Op basis van de ingediende cases zal een deskundige jury een voorselectie maken.

Drie

Hieruit ontstaan drie genomineerde verzekeraars en drie genomineerde banken. De uiteindelijke winnaars van de awards worden bepaald op basis van consumentenonderzoek. De awards worden uitgereikt tijdens het GfK Finance Congres dat op donderdag 1 oktober 2015 plaatsvindt in Fort Voordorp te Groenekan.