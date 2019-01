ING verkleint aandeel in NN Group verder

ING gaat opnieuw 45 miljoen aandelen in NN Group verkopen. Daardoor heeft de bank niet langer meer dan de helft van de aandelen in bezit. Het percentage aandelen van ING daalt van 54,8% naar 42,4%.

Een kwart van de te verkopen aandelen wordt voor € 150 mln overgenomen door NN Group zelf. De aandelenverkoop hoort in de strategie van ING om het aandeel in NN langzaamaan van de hand te doen sinds de beursgang op 2 juli 2014. Op grond van de Europese eisen moet ING uiterlijk aan het eind van dit jaar het belang in de verzekeraar tot onder de 50% hebben gebracht. Die doelstelling is inmiddels gehaald. Eind volgend jaar moeten alle aandelen zijn verkocht.