Gert-Jan Bunt nieuwe directeur Intermediaire Distributie ASR

Gert-Jan Bunt (47) treedt per 15 augustus 2015 in dienst bij ASR als directeur Intermediaire Distributie Particuliere Markt. Bunt volgt Tom van der Geer op, die onlangs is benoemd tot directievoorzitter van de Van Kampen Groep.

De afgelopen jaren was Bunt directeur Commercie en Volmachten binnen het zakelijk schadebedrijf van Nationale-Nederlanden (NN). Hij startte zijn carrière bij NN in 1993 als accountmanager, waarna hij een lange periode rayondirecteur was. ASR zegt erg blij te zijn met de benoeming van Bunt. “Hij heeft een lange ervaring opgedaan in de intermediaire markt waarmee hij een waardevolle aanwinst voor ASR is . Hij beschikt over een groot netwerk onder intermediairs en denkt in kansen en mogelijkheden”, zegt Karin Bergstein, lid Raad van Bestuur ASR.