Examentraining (12): Wft Schade Particulier

Na twaalf weken publiceert Amweb in samenwerking met Dukers & Baelemans en Welten Opleidingen deze week voorlopig de laatste examentraining. Alle twaalf examentrainingen zijn hier te vinden. Deze week sluiten we af met een casus met vragen uit de module Wft Schade Particulier.

Patrick is een alleenstaande man van 52 jaar. Hij heeft zojuist een 2-onder één kap woning gekocht in de plaats Haarlem. De WOZ-waarde van zijn woning is € 215.000. Hij werkt bij de belastingdienst in loondienst met een inkomen van netto € 3.000 per maand.

Hobby

Voor zijn hobby verzamelt hij langspeelplaten. Hij heeft inmiddels een enorme hoeveelheid langspeelplaten bij elkaar. De waarde hiervan bedraagt € 25.000. Daarnaast is Patrick een gepassioneerd drummer. Hij treedt regelmatig op met een band. De band wordt hiervoor betaald. Het verdiende geld wordt geïnvesteerd in nieuwe instrumenten en/of de geluidsinstallatie. Vanuit zijn passie voor drummen is hij een kleine handelsonderneming gestart waarbinnen hij vintage drumstellen opkoopt, opknapt en doorverkoopt. Patrick verdient hiermee per maand € 250 netto.

Verzekeringen

Patrick neemt contact op met zijn Adviseur Schadeverzekeringen particulier. Patrick geeft aan dat hij zijn woning en zijn inboedel inclusief de langspeelplatenverzameling wenst te verzekeren. Tevens wil Patrick een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afsluiten.

Klik hier voor de bijlage met de inboedelwaardemeter van verzekeraar A, de polisvoorwaarden particuliere aansprakelijkheidsverzekering verzekeraar A, de polisvoorwaarden woonhuisverzekering verzekeraar A en de polisvoorwaarden inboedelverzekering verzekeraar A.

Vraag 1

De adviseur adviseert om de inboedelverzekering bij verzekeraar A af te sluiten met een garantie tegen onderverzekering. Hiervoor moet een inboedelwaardemeter worden ingevuld. De adviseur vult samen met Patrick deze inboedelwaardemeter in.

Wat is de waarde van de inboedel van Patrick volgens de inboedelwaardemeter?

Vul in: …….

Vraag 2

Patrick sluit een AVP via zijn adviseur bij verzekeraar A. Patrick vraagt aan zijn adviseur of de schade die hij veroorzaakt aan anderen tijdens een optreden met de band onder de dekking van zijn AVP valt.

Welke antwoorden van de adviseur zijn juist?

Let op: twee antwoorden zijn juist.

Er is dekking omdat Patrick schade veroorzaakt tijdens het uitoefenen van zijn hobby. Er is geen dekking omdat Patrick schade veroorzaakt tijdens betaalde werkzaamheden. Er is dekking als Patrick tijdens het optreden zijn eigen drumstel gebruikt. Er is geen dekking tijdens een optreden voor publiek. Er is geen dekking omdat Patrick de schade niet veroorzaakt in de particuliere hoedanigheid.

Vraag 3

Patrick komt na drie maanden terug vanuit het buitenland. Als hij één maand terug is, ontstaat er brandschade aan zijn woning en inboedel. De schade komt voor vergoeding in aanmerking.

Door de expert wordt voor de schade aan de inboedel vastgesteld:

De totale waarde van de inboedel voor de brand was € 95.000.

De schade aan de inboedel bedraagt € 65.000.

In dit bedrag is opgenomen: een bedrag van € 1.200 voor een vaartuig gestald in de garage, een bedrag van € 10.000 voor opruimingskosten, een bedrag van € 2.000 voor tuinaanleg. Daarnaast zijn de kosten voor de expert € 2.500.

Wat is het totale bedrag dat door de verzekeraar zal worden vergoed?

Vul in:……

Klik hier voor de antwoorden.