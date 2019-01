DNB start onderzoek naar impact technologische innovatie

Met een themaonderzoek wil DNB duidelijk in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de technologische ontwikkelingen. DNB wil onder andere identificeren en analyseren wat de impact is van de innovatie op de strategieën en bedrijfsmodellen van financiële instellingen. Daarnaast wil DNB goed kunnen inschatten of de technologische innovatie ook van invloed is op de toezichtdoelstellingen.