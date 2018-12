‘Begrip voor keuze Independer’

De uitvaartverzekeraars Dela en Monuta hebben begrip voor het besluit van Independer om te stoppen met uitvaartverzekeringen. “Als het niet rendabel is, is dat een terechte keuze. Wij vinden het echter vooral jammer voor de consument”, aldus Monuta.

“Independer was inderdaad een kanaal waarin wij als Monuta meedraaiden. Of het consequenties heeft voor onze bedrijfsvoering moeten we beoordelen. Als dat zo is, zullen we dat moeten bijstellen. We gaan er overigens vanuit dat de consument ons ook zonder hulp van Independer weet te vinden.”

Ook Dela toont begrip. “Online wordt een steeds belangrijker kanaal en het is goed dat consumenten de mogelijkheid hebben om keuze te hebben en te vergelijken. Dat Independer stopt is hun keuze en wij begrijpen de redenen, maar er leiden meer wegen naar Rome. Zo kan ook de site van de Consumentenbond een vergelijking gemaakt worden en ook onze eigen vergelijker biedt mogelijkheden”, aldus Dela.

Beide partijen doen geen uitspraken over de omzet die via Independer binnenkwam.