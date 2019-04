ASR neemt uitvaartverzekeraar Axent over

Axent is een Nederlandse uitvaartverzekeraar met 2,2 miljoen kapitaalverzekeringen in de boeken. Over 2014 had de verzekeraar een bruto premieomzet van € 55 mln, een eigen vermogen van € 188 mln en een belegd vermogen van € 1,8 mld. Daarnaast heeft de overgenomen verzekeraar volgens ASR een ‘solide en gezonde solvabiliteitspositie’. De overname, waarvan de prijs niet bekend wordt gemaakt, moet nog goedgekeurd worden door de toezichthouders.

ASR maakte vorige week al bekend dat het pensioenverzekeraar De Eendragt overneemt. De verzekeraar hoopt op die manier zijn slag te slaan in de consoliderende markt, vertelt CEO Jos Baeten. “De overname van Axent en de eerder bekend gemaakte overname van De Eendragt passen binnen de strategie van ASR om haar marktpositie te verstevigen in een consoliderende verzekeringsmarkt. Met deze twee complementaire overnames behoudt ASR haar sterke kapitaalspositie en wordt € 3,5 miljard toegevoegd aan het belegd vermogen van ASR.”