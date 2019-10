Terug naar hoe ’t vroeger WAZ?

Sinds de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004 zijn zelfstandigen in Nederland niet meer wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De achterliggende gedachte bij de afschaffing was met name dat onderzoek had uitgewezen dat de meeste zelfstandigen van de wet af wilden. De premie werd te hoog geacht en de daar tegenoverstaande uitkering te laag. Afschaffing bood volgens het kabinet meer keuzevrijheid en de mogelijkheid om niet een verzekering af te sluiten. Dit heeft forse gevolgen gehad.