Alexander Wynaendts verdiende een respectvoller vertrek

Het is vrijdag 17 mei 2019. Nog geen drie maanden voordat op 12 augustus 2019 zijn onttroning al wordt aangekondigd. Om precies 10 uur begint aan het Aegonplein in Den Haag de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aegon N.V. Agendapunt 8: Samenstelling Raad van Bestuur, de herbenoeming van Alexander R. Wynaendts.

Na wat gesteggel door de beleggersclub VEB, krijgt Wynaendts op die vrijdagochtend van de aandeelhouders toch vrij gemakkelijk groen licht voor zijn vierde termijn. Die verlenging ligt, vanwege de blijvend sterk tegenvallende beurskoers, eigenlijk niet meer in de rede. Maar Alex blijft de gedroomde CEO. Financieel superslim, welbespraakt, hardwerkend en altijd stijlvol. Bovendien een bewezen leider in oorlogstijd met een indrukwekkend, 22-jarig track-record binnen het bedrijf.

Rust

Hij is de man die Aegon in 2008 in alle rust door de crisis leidt. En hij slaagt erin om de 3 miljard euro overheidssteun inclusief 1,1 miljard aan premie en rente vroegtijdig en volledig af te lossen. Hij automatiseert en vereenvoudigt vervolgens de wereldwijde organisatie. Hij stabiliseert de financiële wispelturigheid en kwetsbaarheid van Aegon. En behoudt zo voor Nederland de laatste écht internationale financiële instelling van formaat.

“Wij zijn erg blij dat Alex Wynaendts doorgaat als onze CEO,” is dan ook de begrijpelijke en formele reactie van RvC-voorzitter William Connelly. Alex zelf reageert die 17e mei in de Telegraaf nog ronduit uitgelaten en trots op zijn herbenoeming: “Na kostenreducties in de afgelopen jaren, is het nu tijd voor een nieuwe fase. Een fase van oogsten en creatie van aandeelhouderswaarde, laten we dat hopen.”

De schok is dan ook groot als al binnen drie maanden 'lompe Lard' plots uit de hoge RvC-hoed komt

De druk van de zwaar ontevreden aandeelhouders klinkt in vrijwel elke zin door. En eerlijk is eerlijk, na de lastige crisisjaren is Alex er niet in geslaagd om de koers van Aegon weer omhoog te brengen. De extreem lage rente krijgt de schuld. Maar het verschil met NN wordt dagelijks pijnlijker. Het is dus niet gek dat er bij zijn eervolle herbenoeming, direct een uiterste houdbaarheidsdatum wordt vastgesteld: “De RvC zal tijdens Alex’ laatste termijn een zorgvuldig proces starten om samen met hem een opvolger aan te wijzen.”

Respectvol

Het is de koninklijke weg, een aanpak uit het boekje; zo hoort dat te gaan bij chique financiële instellingen. Alex verdient ook een respectvolle beëindiging van zijn carrière. De geboren diplomaat en zijn gehele hofhouding, kunnen weer opgelucht ademhalen. De afscheidshobbel is keurig genomen en een van de vele kundige kroonprinsen (die zich al jarenlang warmlopen langs de zijlijn) mag zich gaan verheugen op de opvolging.

Schok

De schok is dan ook groot als al binnen drie maanden ‘lompe Lard’ plots uit de hoge RvC-hoed komt. De platte pensioenboer van weleer is na zijn loopbaan bij Aegon succesvoller gebleken dan de keurige ambassadeurszoon. Blijkbaar gelooft de RvC dat deze harde straatvechtersaanpak ook de koers van Aegon weer kan opstuwen. Daarmee de huidige CEO én al zijn mogelijke opvolgers, onbehoorlijk snel na zijn 4-jarige herbenoeming en in volle paniek, passerend.

RvC-voorzitter Connelly had Alex deze persoonlijke reputatieschade en onnodige afgang kunnen en moeten besparen, door al vóór die bewuste 17e mei een gerespecteerde opvolger uit eigen huis klaar te hebben staan.