Kifid: ORV of krediet, is that the question?

Al sinds ik in de financiële wereld rond loop (en dat is lang) wordt er hoog opgegeven over de tussenpersoon. Hij zou de financiële huisarts zijn, waar menig huishouden baat bij heeft. Hij zorgt er voor dat verzekeringen en leningen op orde blijven en je er zeker niet te veel voor betaalt. Prachtig.

En toch vraag ik me af of dit de werkelijkheid is. Oh zeker, ik ken een paar tussenpersonen die de blaren in hun schoenen lopen voor hun klant. Maar er zijn er ook die een post sluiten, daarvoor provisie ontvangen en vervolgens niets doen. Totdat de klant piept. Of vertrekt.

Lager risico

Wie een beetje ingevoerd is in levensverzekeringen, weet dat we sinds einde vorig decennium steeds betere levenskansen zijn gaan inrekenen. De logica is dat verbeterde levenskansen leiden tot een lager overlijdensrisico. Dus zou je als tussenpersoon de klant erop moeten wijzen dat hij wellicht (veel) goedkoper uit kan zijn als jij voor hem de risicoverzekering oversluit of een lager tarief bedingt bij de verzekeraar.

Provisie

Maar oeps: veel van die verzekeringen stammen uit het provisietijdperk. Als je nu advies gaat geven dan moet je er werk voor verrichten. En dus moet je er een fee voor gaan vragen aan je klant. Die zal zeggen: ‘ja aan-me-hoela, je hebt toch al provisie gekregen? Waarom moet ik nu betalen?’ En dus benadert zo’n tussenpersoon zijn klant niet.

Calimero’s

Totdat een consument daar bij het Kifid over klaagt. Als Kifid die consument gelijk geeft en als dan ook nog BNNVara’s Kassa zich erin mengt, is de wereld te klein. Ineens zijn tussenpersonen een soort Calimero’s, die volgens hen onterecht aangepakt worden. Waarvan sommigen juichend uitroepen dat het Kifid over hen alleen niet-bindende uitspraken doet. Waar zij zich dus in voorkomend geval niet aan zullen hoeven te houden. Hoezo klantbelang centraal

Kredietadviseur

Op dit moment is Stichting Geldbelangen in afwachting van een uitspraak van de Commissie van Beroep over de klacht van een consument m.b.t. een krediettussenpersoon. De consument verwijt de tussenpersoon dat hij niets of te weinig heeft gedaan aan het feit dat een kredietbank een veel te hoge rente heeft gerekend. De Geschillencommissie vond de klacht niet terecht. Maar wij zijn in beroep gegaan. Tijdens de beroepsprocedure hebben wij aangehaald wat we op de website van deze tussenpersoon vonden:

“Het zal u vast niet zijn ontgaan, de financiële branche is afgelopen jaren vaak onderwerp van gesprek geweest. Wij begrijpen dat het lastig is om op de hoogte te blijven van alle veranderingen. Ons beleid draait om persoonlijk contact met u. Alleen zo kunnen we op een persoonlijke wijze anticiperen op alle ontwikkelingen in de markt. Uw financieel dossier, uw verzekeringen, hypotheek, levensverzekering of lening. Allemaal zaken waarbij onze deskundigheid is vereist. Maar ook persoonlijke interesse is hierbij van belang. Want al uw financiële zaken moeten passen binnen uw wensen. Een persoonlijk contact met gediplomeerde medewerkers en de betrokkenheid van onze medewerker geeft u als klant die bevestiging. Dat is waar wij goed in zijn!”

Loze woorden

Mooie, maar blijkbaar loze woorden. Want toen de consument vond dat de tussenpersoon bij de bank een lagere rente had moeten bedingen, moest ineens een advocaat gaan uitleggen dat de tussenpersoon daar niet voor bedoeld was… De Geschillencommissie trapte erin.

Verschil met ORV

De Commissie van Beroep heeft het blijkbaar moeilijk met deze kwestie. Begin maart was de zitting. En in plaats van drie maanden wachten is het nu al ruim een half jaar. Wellicht dat de uitspraken over de ORV daar een rol in spelen. Waarom zou volgens Kifid een tussenpersoon bij ORV wel op verlaagde prijzen moeten wijzen en bij krediet niet? We wachten het af.