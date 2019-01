Het uitsterven van de Wft-adviseur

Sinds mijn 23e ben ik financieel adviseur. Een sociaal en uitdagend beroep. De laatste jaren is er veel veranderd, alles voor een beter beleid en meer klantbescherming. Regels wijzigen in hoog tempo en de adviesbehoefte bij consumenten neemt daardoor toe. We merken ook dat ons advies meer dan ooit door consumenten gewaardeerd wordt.

Inmiddels ben ik 39. Nog steeds word ik door mensen in mijn professionele omgeving als jong bestempeld. Vaak door accountmanagers die nog steeds ouder zijn dan ik. Best grappig natuurlijk, maar als ik er goed over na denk is het een zorgelijke ontwikkeling. Waar zijn de jongeren? Waar blijft de aanwas van jonge professionals? Wat mij betreft is het tijd om de noodklok te luiden.

Doorgeslagen

Het is ook logisch. De kosten en het risico wegen niet op tegen de baten, het kan niet meer uit. Zeker niet voor een startend hypotheek- of verzekeringskantoor. Er blijft simpelweg te weinig over om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Vanaf 2013 is er geen provisie meer op complexe producten. Dit is gedaan ter bescherming van de klant, op zich een prima uitgangspunt. Het model dat ervoor in de plaats kwam, is echter volledig doorgeslagen en de gevolgen daarvan worden nu zichtbaar.

Rekensom

Voorbeeld verdiensten hypotheekadviseur voor 2013:

Stel 25 hypotheekadviezen/dossiers per jaar door een hypotheekadviseur

€ 10.000 verdiensten op een hypotheekadvies inclusief alle verzekeringen

25 x € 10.000 = € 250.000 omzet – het salaris van de hypotheek adviseur € 65.000 = € 185.000 winst

De bankbonussen buiten beschouwing gelaten

Voorbeeld verdiensten hypotheekadviseur na 2013

Stel 25 hypotheekadviezen/dossiers per jaar door een hypotheekadviseur

€ 2.750 per advies per hypotheekadviseur

25 x € 2.750 = € 68.750 – het salaris van de hypotheekadviseur € 65.000 = € 3.750 winst

Nu veel meer werk qua dossierplicht, Wft, AFM-kosten, vergunningen etc.

Bedenk daarbij het traject dat je moet afleggen om hypotheekadviseur te worden. De mbo- en hbo-opleidingen leiden niet op in Wft, dus je bent als startend adviseur bovenop je studiekosten nog eens zo’n 3.000 euro kwijt aan opleidingen en examens. Dat examen komt elke drie jaar terug, de kosten zijn voor je zelf of voor de werkgever. Je PE? De kosten zijn voor jou of je werkgever. En mocht je het al halen, dan kun je aan het werk tegen een salaris waarvoor een handige schilder in de huidige markt niet meer z’n bed uitkomt. Geen goede ontwikkeling natuurlijk en ergens moet deze rekening worden betaald. De vraag is door wie.

Het is de omgekeerde wereld wanneer juist de regels en wijzigingen leiden tot het uitsterven van de adviseur

Geen adviseurs

Er is nu een gat in het aanbod van adviseurs. In de leeftijd van 25 tot 40 jaar is er geen aanvulling meer om de uittredende adviseurs te vervangen. Als ondernemer wil ik heel graag iemand aannemen om in de behoefte van klanten te voorzien, maar er zijn geen adviseurs met de benodigde Wft-diploma’s. Niet op werk.nl en niet via social media te vinden. Daarnaast loop ik een behoorlijk risico qua investering en kosten. Uiteraard is een junior adviseur goedkoper dan een senior, maar waar vind ik die?

Wat is de oplossing?

Ik pleit voor een wettelijk beloningsplafond voor verzekerings- en hypotheekadviseurs. Denk bijvoorbeeld aan 0,1% bonus per jaar per bank aan het intermediair over de hypotheekfunding. Trek dit voor alle banken gelijk en stel dit als maximum. Niet overdreven hoog, maar gangbaar. Dat er geld wordt verdiend is helemaal niet erg. Dat doen de schilder en de makelaar ook en daar draait het om bij ondernemen. Het creëert weer werkgelegenheid. Het loon van de adviseur moet te allen tijde worden betaald, ook als het minder gaat. In goede tijden mag een investering ook beloond worden.

Een beloningsplafond geeft meer lucht aan de branche waardoor jonge mensen weer gemotiveerd raken het mooie vak te leren. Dan kunnen ze ook naar hun inspanningen worden beloond. Hierdoor ontstaan er weer meer intermediairs met meer goed opgeleide adviseurs. Dit komt de klant ten goede en het brengt de branche weer in balans. Het is de omgekeerde wereld wanneer juist de regels en wijzigingen leiden tot het uitsterven van de adviseur, dan is uiteindelijk de consument alsnog de dupe. Het wordt nu tijd voor aanpak, ik denk graag mee.