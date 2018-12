Gouden eeuw voor de financieel adviseur

Weer neem ik mijn petje voor u af. Tegen alle voorspellingen in laat u al jaren, wat zeg ik, decennialang zien hoe onmisbaar uw maatschappelijke bijdrage is. En dat begrijp ik. In de huidige complexe samenleving is uw kennis en kunde broodnodig. Want we weten: de consument, jong en oud, heeft van het onderwerp financiën en risico’s weinig tot geen kennis, geen kunde, maar vóóral geen tijd en geen zin!

Ultieme pion

Als branche proberen we al jaren om de klant te betrekken in ons vak. Onze teksten zijn veel leesbaarder geworden, filmpjes, social media, van alles zetten we in. Echter, feit blijft dat mensen geen zin hebben om ons te lezen of te horen. Er zijn zoveel andere belangrijke en vooral leuke dingen te doen. In deze tijd vol technologische vooruitgang hebben de meeste mensen toch het gevoel tijd te kort te hebben. Vandaar dat we als branche onze hoop opnieuw vestigen op de financieel adviseur. Als laatste redmiddel? Nee, als énige redmiddel!

Meebewegen

De adviseur heeft meer dan ooit de taak om de klant te ontzorgen in deze complexe maatschappij. Met kennis, zekerheid en vertrouwen. Zeg ik daarmee iets nieuws? Nee hoor, maar ik herhaal wel het belang van deze rol. Kan daarmee de financieel adviseur op zijn lauweren rusten en doen wat hij of zij altijd al deed? Nee, zeker niet! Meebewegen met deze tijd is een vereiste. Maar ik ben ervan overtuigd dat we dat niet zozeer in de inhoud van de boodschap moeten zoeken als in de wijze waarop deze boodschap bij de klant komt. De beste zender om de boodschap bij de klant over te brengen is en blijft: de adviseur. Natuurlijk hebben social media, websites, chatboxen en al dat moois een functie, maar het is slechts aan de zijlijn.

2019

Laten wij in 2019 meer dan ooit de belangrijkste zender weer centraal stellen: de onafhankelijk, financieel adviseur. Ik ben ervan overtuigd dat het persoonlijk contact in onze financiële branche altijd de weg tot het hart van de klant zal blijven. Een chatbox gaat de échte kern van ons vak nooit overnemen. En natuurlijk kan een robot een aantal standaardvragen en reacties afhandelen. Maar moet er écht gepraat worden? Echte, persoonlijke antwoorden gegeven worden? Moet er echt geluisterd worden naar de klant en gereageerd op diens emoties? Dan blijft er maar één medium over: de oude vertrouwde adviseur. Voor als het er echt op aankomt willen wij échte mensen, met échte gevoelens en échte oplossingen. 2019 gaat een mooi jaar worden. Ik voel het…écht.