Digitalisering biedt de adviseur meer kansen dan risico’s

Haal met mijn zeven digitale tips het maximale uit uw klant.

De rol van de zakelijke verzekeringsadviseur is in tien jaar tijd flink veranderd. De eisen van de verzekeraar staan niet meer centraal. Waar het wel om draait? Het beheersen van risico’s. Door digitalisering ligt de nadruk meer op het onder controle houden van risico’s. Cyberrisico’s vormen daar een onderdeel van. Het gaat hierbij niet hoofdzakelijk om de schade aan data en hardware. Maar wél om het voorkomen van aansprakelijkheidsschade. Ook de manier waarop de adviseur in contact blijft met ondernemers en ze adviseert, is door digitalisering veranderd. Waar liggen de kansen?

U moet zijn waar uw relaties zijn: investeer in social media

Met een slimme insteek op social media bereikt u meer dan met een advertentie in het plaatselijke krantje. U moet zijn waar ook uw relaties zijn. Op socialmedia-kanalen als LinkedIn zijn ondernemers actief. Blijf op die kanalen in contact met uw klanten.

Bied de best mogelijke service door uitstekende bereikbaarheid

Mijn tip voor u? Schakel WhatsApp in voor de best mogelijke bereikbaarheid. Want de klant kiest voor u, omdat hij de best mogelijke service wil. Zorg dat u ook buiten openingstijden bereikbaar bent. Communiceer met uw klanten zoals u met uw vrienden communiceert. En via een appje kunnen ze makkelijk foto’s meesturen als er schade is.

Pak als adviseur een bredere rol door te focussen op risicobeheersing

In de zakelijke markt schuift de adviseur steeds meer op naar de rol van risicomanager. Daarin past niet alleen de toenemende impact die cyberrisico’s hebben, maar ook de beheersing van andere risico’s: is de bedrijfscontinuïteit goed geregeld, wat als de ondernemer arbeidsongeschikt raakt?

Ondernemers hebben behoefte aan iemand die met kennis naar beheersing van die risico’s kan kijken. Iemand die hen kan wijzen op het belang van zaken als goede back-ups en het beheer van wachtwoorden. Het verzekeren is niet meer het hoofddoel van de adviseur. De belangrijkste taak is het indammen van risico’s. Dé kans om van meerwaarde te blijven voor uw klant. De volgende stap is het verzekeren van de risico’s die ondernemers niet zelf kunnen dragen.

Beeldadvies via Skype of webcam geeft de klant meer controle

Gesprekken over het aanpassen van verzekeringen vergen maar een paar minuten buiten de sociale praatjes om. Relatief ingewikkelde onderwerpen worden beter en sneller besproken. Dit scheelt zowel de ondernemer als de adviseur flink wat tijd. En geeft de klant meer controle. Win-win-win!

Zoek niches op: pas productportfolio en klantgroepen aan

Ook qua productportfolio en klantgroepen moet je meegaan met de tijd. Zoek niches op. De deeleconomie brengt nieuwe kansen met zich mee. Er zijn chauffeurs die voor Uber werken en bezorgers die voor Thuisbezorgd rondrijden. Die hebben ook allemaal verzekeringen nodig. Airbnb-verhuurders zullen een goede opstalverzekering willen hebben. Kijk eens in de regio wie er allemaal aan Airbnb-verhuur doet. En verras ze.

Data zorgt voor meer inzicht in uw klantportfolio

Adviseurs hebben van klanten extreem veel data waar vaak weinig mee gebeurt. Als u die data mag gebruiken – houd rekening met de AVG – doe er dan iets mee voordat die ongebruikte data zich tegen u keert. U kunt data bijvoorbeeld gebruiken om meer inzicht te krijgen in de risico’s. Want met data kunt u patronen herkennen. Als het ziekteverzuim een bepaald patroon vertoont, kunt u als adviseur hier vroegtijdig op inspringen.

Over Ben Woldring

Ben Woldring (33) startte 20 jaar terug met vergelijkingssite Bellen.com. Dat werd een doorslaand succes. Meer sites volgden, waaronder energievergelijker Gaslicht.com en verzekeringssite Poliswijzer.nl. Woldrings bedrijf Bencom Group telt inmiddels 45 werknemers en 3 kantoren. Het Amerikaanse blad Businessweek riep hem in 2006 al uit tot Europees Ondernemer van het jaar onder de 25.

Foto: Jean-Pierre Jans

