Dit is een ode aan diezelfde vrouwen en mannen die trouw zijn aan wet- en regelgeving en regelmatig bikkelen voor hun PE, deskundig, betrouwbaar en up to date.

Dit is ook een ode aan alle vrouwen en mannen die als volmacht of serviceprovider de pen van verzekeraars hanteren maar tevens professioneel hun belangen bewaken.

Dit is tevens een noodkreet aan alle verzekeraars: koester deze vrouwen en mannen want zij zijn het die de nn’s en asr’s van deze wereld hebben gemaakt tot wat ze nu zijn.

Tenslotte is dit een hartenkreet aan de Kamerleden en regeerders op het Binnenhof; de assurantieadviseurs in dit land zijn wereldwijd de crème de la crème op het gebied van financiële dienstverlening en zonder hen… zonder hen blijft de Nederlandse consument verstoken van de rust die een goed financieel advies in een gezin teweegbrengt.