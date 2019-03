Het Maggi-concept voor de financieel adviseur

Als één reclameslogan de tand des tijds wel heeft doorstaan, is het wel deze: ‘Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi’. Een slogan die tegenwoordig voor van alles en nog wat van toepassing is. Elektrische fietsen, automatische grasmaaiers, maaltijdboxen, Funda, Pixlr en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het ‘beetje van Maggi’ lijkt afwezig te zijn in de financieel adviesbranche. Daar is het óf doe-het-zelven óf alles uitbesteden. Dat verbaast me.

We weten het al bijna niet meer, maar er was een tijd dat internet niet bestond. En daarmee dus ook geen vergelijkingssites voor de beste spaarrente, de goedkoopste hypotheek of de meest uitgebreide verzekering. Banken en tussenpersonen hadden het monopolie op financiële advisering. De consument wist niet beter. Iedereen richtte zich, bij gebrek aan alternatief, tot de ‘expert’. Iedereen besteedde alles uit.

Internet heeft de boel opgeschud. De eigenwijsheid dook op. De consument van nu informeert zich. Die doe-het-zelft waar hij kan, besteedt uit waar hij wil. En zo kan het dat ondanks Funda, veel makelaars niets te klagen hebben over klandizie. Dat er werk blijft voor professionele fotografen hoewel je met een app op je mobiel de mooiste foto’s kunt maken. En dat taxi’s niet zomaar uit het straatbeeld zullen verdwijnen als de zelfrijdende auto zijn intrede doet.

Gedateerde werkwijze

Internet brengt voor financiële diensten transparantie en gemak. Maar ook belachelijk veel keuzes en weinig houvast. Fijn dat er onafhankelijk adviseurs zijn die je als consument de weg wijzen. Maar de branche staat helaas nog wel met 2 benen in het verleden.

Dat is niet zozeer of alleen te wijten aan financieel adviseurs, maar door hun werkwijze beperken ze zich wel in hun klantenbestand en in de waarde van hun adviezen. Ze trekken immers alléén die klanten aan die inderdaad alles willen uitbesteden. En kijken meestal alléén naar producten waarin ze ook kunnen bemiddelen.

Beperkt advies

In mijn eigen vakgebied met mijn focus op beleggingsoplossingen van banken, verzekeraars en vermogensbeheerders is dat nogal beperkend. Hoewel er een wereld van adviesbehoeftige consumenten rondloopt met allemaal vragen op het gebied van sparen, beleggen en aflossen, maakt maar een klein deel de gang naar een adviseur. En wie die gang wel maakt, krijgt maar een beperkt advies omdat maar zo weinig beleggingsoplossingen ‘bemiddelbaar’ zijn voor een adviseur.

Persoonlijke duiding

Het wordt tijd voor een beetje Maggi van de financieel adviseur. Internet maakt heel veel mogelijk. Tools waarmee consumenten hun eigen financiële huishouding kunnen invoeren, ‘customer journey’s’ om hypotheken, beleggingsoplossingen of andere financiële producten zélf af te sluiten. Maar de persoonlijke duiding ontbreekt. En dat is juist het domein van de onafhankelijk financieel adviseur. Dat is zijn magie, oftewel… de Maggi.