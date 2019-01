Verzekeren anno 2018

Tja de champagne en de oliebollen zijn weer op. Tijd om ook het zakelijke lijstje met goede voornemens nu echt serieus aandacht te geven. Velen zullen beseffen dat die voornemens vaak niet nieuw zijn, maar alleen nog om uitvoering vragen. Terwijl we ons druk maken over bijvoorbeeld de transparantie van provisie, komen we niet toe aan de dingen die echt van belang zijn. Technologische ontwikkelingen, veranderend klantgedrag en nieuwe regelgeving, om maar wat te noemen. Hoewel het nut en de noodzaak van dit soort thema’s wel wordt ingezien, is de vertaalslag naar de kansen voor de eigen organisatie vaak lastig. Hoog tijd dus voor actie, zodat we in 2028 ook nog bestaansrecht hebben.

Het aantal verzekeraars en tussenpersonen loopt al jaren terug. Net als het aantal werknemers, de premie- en provisie/fee inkomsten en de winstgevendheid. Zowel in de leven- als de schademarkt. De Nederlandsche Bank publiceert daar regelmatig over. Ook de reputatie van de branche laat nog steeds sterk te wensen over. Toch blijven veel partijen vasthouden aan een traditionele werkwijze en is innovatie alleen iets voor de klantbrochure. De komende jaren zal die dalende trend zich verder voortzetten. Dus je ogen daarvoor sluiten en hopen op een harde markt is nogal naïef. Verandering is noodzakelijk om te overleven en toegevoegde waarde te blijven leveren. Leuk verhaal zult u denken, maar de vraag is: Hoe dan?

Begin opnieuw

Neem gewoon eens een blanco (digitaal) velletje en bepaal hoe uw organisatie eruit zou zien als u vandaag opnieuw zou moeten beginnen. Denk daarbij als potentiële klant en wat die vandaag de dag verwacht van uw dienstverlening. Vergeet de bestaande werkwijze en formuleer wat u wel en vooral ook niet voor de klant wilt zijn. Is daar nog een stenen kantoor voor nodig, of is een digitale verzekeringsshop een beter passend en efficiënter middel. Hoe moeten de functieprofielen eruit zien? Is daarbij verzekeringskennis nog steeds dominant, of is klantgerichtheid, innovatie-dna en technische vaardigheden niet minstens zo belangrijk. Welke diensten en producten wil ik wel of niet bieden. Hoe kunnen nieuwe risico’s zoals cyber worden omgezet in nieuwe inkomsten? Zou een klantovereenkomst met rechten en verplichtingen van beide partijen niet standaard moeten zijn? Hoe meet ik de klanttevredenheid? Etcetera. Doe deze vingeroefening alleen, of beter nog met een paar andere creatieve collega’s. Betrek daar vervolgens ook een aantal klanten bij om mee te klankborden.

Businessplan

Zo ontstaat een nieuw businessplan. En dat zal er op veel onderdelen anders uitzien dan de huidige bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zult u ontdekken dat veel goede voornemens van dat bekende lijstje wel zijn ingevuld. Hoe komen we nu van het huidige bedrijfsmodel naar de gewenste situatie. Stap voor stap, want Keulen en Aken zijn ook niet op 1 dag gebouwd. Begin met kleine irritaties van klanten en/of medewerkers in het (werk)proces op te lossen. Dat zorgt niet alleen voor meer tevredenheid, maar ook voor enthousiasme en motivatie om andere innovaties en veranderingen op te pakken. Het gebruik en nut van nieuwe technieken, kan vaak het beste worden bewerkstelligd door samenwerking met een insurtech. Of door dit centraal op te pakken vanuit een branchevereniging zoals de VNAB of het Verbond van Verzekeraars. Het is belangrijk om vast te stellen welke voor- en nadelen er zijn met de toepassing van big data, blockchain, kunstmatige intelligentie en robotisering binnen uw eigen ‘nieuwe’ organisatie. Samenwerking maakt dit sneller duidelijk en toegankelijk.

Oude wijn in een nieuwe zak

Techreuzen Amazon en Google worden door sommigen gezien als de mogelijke nieuwe grootheden in de verzekeringswereld. Zij hebben tenslotte de technologische kennis en heel veel klantinformatie al in huis. Zij weten ook inmiddels hoe zij klanten via big data en algoritmes passende oplossingen of producten kunnen bieden. Wat zij echter ontberen is de eeuwenoude kennis en ervaring op het gebied van risico’s, risicomanagement en risicofinanciering. Die zijn van doorslaggevende betekenis om succesvol te kunnen worden en vooral te blijven in verzekeringsland.

Dus omarm nieuwe ontwikkelingen en stop uw kwaliteitswijn eindelijk in die nieuwe zak. Dan ontstaat er een onverslaanbaar concept en een solide basis voor een mooie winstgevende toekomst. Bovendien is het ook gewoon leuk om een oude betrouwbare club nieuw leven in te blazen. Dat zorgt niet alleen voor nieuwe kansen, maar ook volop energie. Bijna net zo leuk en gezond als afvallen of stoppen met roken. Dus doe het nu en wacht niet tot 1-1-2019!