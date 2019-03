Het verraad van het Verbond & het vaderlandse intermediair

De titel van deze column klinkt als een spannend boek maar verandert met het verstrijken van elke dag in een griezelroman. Hoewel de door het Verbond van Verzekeraars ‘spontaan’ gepropageerde transparantie nergens in de branche op dit moment een issue is, noch een oplossing voor een acuut probleem, is het de mantra die Leo de Boer altijd van stal haalt als hij de toezichthouder en de politiek wil beïnvloeden.

Openheid van zaken en dat uit de mond van verzekeraars, ik noemde dat eerder in de vakpers al een gotspe en ik ga hier een stapje verder door het een ‘perverse’ gotspe te noemen. Wat te denken van de voorspelbare jaarlijkse premieverhogingen of de klaagzang op schadecijfers waar niemand een touw aan vast kan knopen?

Provisies

En dan zwijg ik nog maar over de provisies die verzekeraars nog steeds aan reisorganisaties overmaken. Als het nu zo was dat premies op producten waar geen provisie meer op wordt uitbetaald de laatste jaren fors zouden dalen of dat de Ditzo’s en de Allsecur’s van deze wereld het verschil zouden maken, maar ook dat is niet het geval. Laten we ook vooral niet vergeten dat het juist de verzekeraars zijn die dagelijks in de krant staan met hun woekerverleden en niet het intermediair. Maar hoe kan het ook anders: ook in dat dossier ‘draait men en is men niet eerlijk’, om met een bekend politicus te spreken.

Verbond wil af van het intermediair

Laat ik er maar niet langer omheen draaien: het Verbond wil af van het intermediair als distributiepartner, ze willen het vaderlandse intermediair met hun transparantie-offensief de genadeklap geven. Klip en klaar. Ten hemel schreiend dat men het intermediair, dat internationaal bekend staat als een toonbeeld van kennis, kunde en lage kosten, op deze manier wil afserveren. Zonder provisie is de strijd om de consument en zijn of haar data veel simpeler te beslechten, zo denken ze daar in Den Haag.

Waar is Adfiz?

En waar is Adfiz hoor ik u denken? Nou die hebben hun aandacht nodig voor belangrijkere zaken. Welke? Geen idee en eigenlijk heb ik dat gevoel – als oud-Nbva- en Nva-lid – al sinds we de slag om de brede herwaardering van de verzekeraars verloren in de jaren negentig. En nu spant het Verbond de AFM voor hun karretje. Maar de AFM trapt daar niet in, toch? Wel dus en de politiek zal wel weer niet lang op zich laten wachten.

Intermediair is onzichtbaar

Hoe is dit mogelijk? Dat is eigenlijk simpel: het intermediair is eenvoudigweg onzichtbaar voor de toezichthouder en de politiek. En laten we het beestje maar eens bij naam noemen: de AFM moet elk jaar weer op het Binnenhof haar budget van bijna 100 miljoen verdedigen. En de volksvertegenwoordigers? Die hebben nog steeds geen idee van de wijze waarop u elke dag een belangrijke rol speelt in het financiële leven van particulier en ondernemend Nederland. De oneliners van Leo de Boer gaan er in als koek.

Maar vrees niet, 2018 wordt het jaar waarin het intermediair, dat sinds jaar en dag een voor iedereen toegankelijk financieel advies aanbiedt tegen een voor verzekeraars zéér acceptabele kosten – haar tanden laat zien. Hoe? Door de oprichting van een Nieuw Verbond. Een Verbond waarbij verzekeraars die ondubbelzinnig kiezen voor het intermediair samenwerken met het Nederlandse intermediair. Niet alleen met goede producten tegen een verantwoorde prijs en een gepaste beloning, maar ook door de keten op te knippen in productie, distributie en één landelijk transactie- en serviceplatform. Dat eenieder hiervoor zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen is duidelijk, maar op deze manier is de consument uiteindelijk het best gediend en daar doen we het toch voor? Ik nodig de ‘Cas Verhages’ van het Verbond – samen met NVGA, Adfiz en CFD – hierbij graag uit voor de eerste zet in de goede richting. Doet u mee?

Cisco Barão is makelaar en taxateur van assurantieondernemingen