3D-printing, een game changer voor verzekeraars

3D-printers zijn inmiddels het stadium van ‘speelgoed’ ontgroeid. Zowel internationaal als in Nederland zit de markt voor 3D-printen in de lift. Naar verwachting zal de Nederlandse 3D-printingmarkt in 2017 zelfs goed zijn voor 120 miljoen euro. En dat is ook logisch, je kunt het vandaag de dag immers zo gek niet bedenken of het is te printen, van extra schroefjes voor je IKEA-kast tot een autospiegel of organen, het rolt tegenwoordig zo de printer uit.

‘Doe-het-zelven’ heeft hierdoor een hele nieuwe dimensie gekregen. Dit is ook niet onopgemerkt gebleven binnen het bedrijfsleven. Zo kwam van de week in het nieuws dat Adidas schoenen op de markt gaat brengen met een geprinte zool. En ook voor de verzekeringsbranche is 3D-printing een game changer.

Zelf een kozijn printen

Het staat als een paal boven water dat deze inventieve technologie veel kansen biedt voor zorg- en aansprakelijkheidsverzekeraars en schadeherstellers. Stel je staat met autopech langs de kant van de weg en de Wegenwacht kan het defecte onderdeel ‘even’ voor je printen zodat je je reis kunt vervolgen. Of je kunt zelf de schade in je woning oplossen door een nieuw kozijn te printen. Dit klinkt wellicht nog als een ‘ver-van-mijn-bedshow’, toch ligt dit binnen de kortste keren binnen handbereik. Er is door Amerikaanse onderzoekers zelfs een nieuwe 3D-printer ontwikkeld die menselijk weefsel en organen kan printen. Met afbreekbaar materiaal wordt een structuur van levende cellen geprint. Doordat we snel steeds makkelijker losse onderdelen kunnen printen, zal de schadelast dalen en het schadeherstel versnellen.

Beter bedienen

Hoelang het nog duurt voor de markt 3D-printen volledig omarmt is nog niet zeker. Wel staat één ding vast: deze aankomende innovatie helpt verzekeraars de klant nog beter te bedienen. Zo wordt schadeherstel met 3D-printing op termijn goedkoper en draagt het bijvoorbeeld ook bij aan een grotere tevredenheid bij klanten met schades. Je hoeft immers niet meer weggesleept te worden. Door ter plaatse het defecte onderdeel te vervangen door een geprint onderdeel, kun je zo weer de weg op. En wat dacht je van het printen van bouwmaterialen? Die hoeven niet meer van heinde en verre te komen. Dat scheelt niet alleen veel tijd en geld, het is ook nog eens minder belastend voor het milieu.

Wie van de drie is verantwoordelijk?

Maar de opkomst van 3D-printen brengt naast voordelen, ook een complex verzekeringsvraagstuk met zich mee. Want wie is er eigenlijk aansprakelijk als een product dat met een 3D-printer is gemaakt een defect vertoont, zoals een geprinte knieprothese? De printerleverancier, de ontwerper of de gebruiker? Vooralsnog is hier geen eenduidig antwoord op, maar het is cruciaal dat hier snel discussie over wordt gevoerd. Er zal op een nieuwe manier naar aansprakelijkheid gekeken moeten worden om grip te blijven houden op deze technologie.

Niet lukraak printen

Toch is het niet de bedoeling dat verzekeraars zometeen lukraak gaan printen. Denk eerst eens na over hoe je diensten en producten makkelijk, eenvoudig en leuk maakt en hoe je het serviceniveau omhoog kunt tillen. Pols bij de klant zijn wensen op dit gebied. De klant moet immers altijd centraal staan, niet de technologie zelf. Een levenslange klantrelatie staat of valt tenslotte met het écht kennen van de klant en zijn wensen.