Het gaat om de vraag: kan ik wat voor jou betekenen?

Maar wat kunnen we nu eigenlijk echt voor de klant betekenen en gaat dat niet veel verder dan loze woorden op een website? Moet dit gevoel niet gewoon vanuit binnenuit komen en dus vanuit jou en je collega’s zelf. Is de huidige manier van werken eigenlijk niet compleet ridicuul? Sommige van ons leiden mensen op tot robots die zich verschuilen achter paarse krokodillen. We verschuilen ons achter regelgeving, achter voorwaarden, achter beleid, maar waar is de ‘medewerker mens’ gebleven? Die met gevoel en het hart op de juiste plaats, die ervoor zorgt dat de klant zich thuis voelt en nooit meer bij je weg wil. Precies…

We móeten veranderen

Bedrijven die het zo blijven doen bestaan over 10 jaar niet meer. Onze kinderen zeggen over 10 jaar: “Echt mam…hebben jullie dat bedrijf opgezet om geld te verdienen…stom zeg!” We zien als samenleving steeds meer in dat betekenis meer geluk brengt dan overdadige consumptie. Betekenis gaat verder dan de bezit paradox die ons, zo blijkt uit het verleden, niet gelukkig maakt. De betekenis economie gaat over de vraag in hoeverre een organisatie op maatschappelijk en individueel niveau, betekenis en waarde toevoegt. Waarde die voorbij gaat aan winst en veel meer in gaat op lange termijn welzijn op het niveau van samenleving en individu.

Mooie initiatieven

Gelukkig zijn er al een hoop bedrijven die wel echt van betekenis willen zijn (al is het soms ten dele) en zelfs onze branche, niet altijd de meest innoverende, kent dit soort bedrijven. En dat is precies waarom Dazure in samenwerking met het New Financial Forum een middag heeft georganiseerd waar mooie, betekenisvolle initiatieven uit de markt een podium kregen.

Zo was daar Antoinette Kalkman met Swim For Tim, en Jack Vos van Luyten Adviesgroep die heeft verteld waarom hij Ariëtta Hendrikx in dienst nam. Arietta heeft een oogafwijking en heeft slechts vijf procent zicht. Nu ze schadebehandelaar bij Luyten Adviesgroep is, voelt ze zich volwaardig. Jack vertelde dat het aannemen van Arietta ook een enorme positieve weerslag op de rest van de mede-ondernemers en klanten heeft gehad.

Er waren in totaal 9 initiatieven die allemaal (al is het ten dele) al stappen hebben gemaakt naar de nieuwe economie, de betekenis economie. En Klees Klomp, bedrijfsadviseur en directeur strategie Yellowbird, was er ook. Hij is een enorm inspirerende spreker over deze betekenis economie. Hij heeft deze middag echt naar een ander level gebracht en laten zien dat de verandering al gaande is.

Geen trend, maar een verschuiving

Er is sprake van een totaal andere zienswijze van de ‘why’. Kijk naar Boyan (je weet wel van de plastic opruim-armen in de oceaan). Hij is zijn idee gestart door een maatschappelijk probleem aan te pakken en het geld wat hij daarmee verdient is bijvangst! Greystone Bakery is begonnen puur en alleen om mensen, die niet zo snel aan het werk kunnen komen, een baan te kunnen bieden. Dat ze dan vervolgens ook winst maken met de koekjes die ze maken voor onder andere Ben en Jerry’s, dat is bijvangst!

Dit is waar we naartoe gaan en dit is ook wat de klant wil. Die wil namelijk dat wij van betekenis zijn en kopen onze producten alleen nog maar wanneer we ook echt waarde toevoegen, op welk vlak dan ook. En mocht je denken…ach tuurlijk dat is weer zo’n trend…ik denk dat dit zomaar een heel hardnekkige trend gaat worden. Deze bedrijven gingen ons namelijk al voor: Triodos, Innocent, Gulpener Whole Foods, Ben & Jerry’s, Panera Bread, TOMS, Willem & Drees, Oat en Natura, Hummel. Hoe meer een bedrijf er in de ogen van consumenten écht toe doet – door dingen te doen die in het leven en de leefwereld van de consument wezenlijk en werkelijk betekenisvol zijn – hoe groter het bestaansrecht van dat bedrijf is.

Dus…. kan ik wat voor jou betekenen? Mail, bel of kom langs, ik zie je graag!