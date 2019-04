Verwachtingen overtreffen

Zoals de Portugese broeder Carlos deed. Met de geruststellende woorden ‘It’s okay’ maakte hij me duidelijk dat er nog leven was na de hoge dwarslaesie die ik had opgelopen na mijn duikongeval. Hij verplaatste zich echt in mij en maakte daarmee een enorm verschil. Een Carlos-momentje noem ik dat.

De meerwaarde van een persoonlijke noot

Net als bij de vrouw die haar afstuderende zoon wilde verrassen met een iPod. De medewerker van internetwinkel Coolblue die de telefonische bestelling aannam, schreef de reden van het cadeau op. De collega die de bestelling inpakte las de notitie. Hij deed een handgeschreven briefje bij het pakje. ‘Ik hoop dat uw zoon veel plezier beleeft aan zijn nieuwe iPod mini. Met vriendelijke groet, Ruud, klanttevredenheidsmedewerker.’ Die persoonlijke noot gaf de iPod voor moeder en zoon meerwaarde. En Coolblue kreeg de best mogelijk reclame. Want het verhaal werd op elk feestje verteld.

Mijn droom

Het is mijn droom om iedereen de kracht van Carlos-momentjes te laten ervaren. Dat doe ik bijvoorbeeld met mijn presentaties en met mijn boek Waar een wiel is, is eenweg (Ik ben er trots op dat dit het bestverkochte managementboek van 2015 is!). En dat doe ik met mijn nieuwe e-boek De kracht van het kleine. Voor iedereen nu helemaal gratis te downloaden op www.jaapbressers.nl/droom. Veel leesplezier en toegevoegde waarde!

Over Jaap Bressers

Jaap Bressers is een inspirerende en humoristische spreker. Hij overwon met humor de gevolgen van een duikongeluk waarbij hij een dwarslaesie opliep en in een rolstoel terecht kwam. Na optredens op diverse (comedy-)festivals richt hij zich nu op het bedrijfsleven. Hij weet als geen ander zijn eigen persoonlijke verhalen te linken aan uitdagingen in organisaties. Daarmee inspireert, raakt én vermaakt hij mensen.